Minister Koritnik: Županja Semiča ne more oz. ne bi več smela opravljati svoje funkcije

Na naše poročanje, da je županja občine Semič, Polona Kambič, tamkajšnjo osnovo šolo pozvala k opuščanju ukrepov, so se že odzvale številne organizacije in osebe. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je dejal, da "županja Semiča ne more oz. ne bi več smela opravljati svoje funkcije". Zdravstveni minister je dejal, da od tistih, ki imajo javne funkcije, pričakuje, da bodo naredili vse za zadostno precepljenost in obvladovanje okužb. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pa so poziv ostro obsodili in dejali, da od pristojnih pričakujejo, da se bodo čim prej ustrezno odzvali na županjine aktivnosti oziroma nesprejemljive pritiske na zaposlene.

Koritnik je še dejal:"Ravnateljico, starše in vse občane pozivam, da spregledajo njene pozive, saj ti predstavljajo nedopustno spodkopavanje naporov za umiritev razmer in ogrožajo varnost otrok." Od članov občinskega sveta pa pričakuje, da se bodo javno ogradili od županjinega ravnanja in zavode, katerih (so)ustanoviteljica je občina, s sklepom pozvali k spoštovanju ukrepov. "S tem bodo pomagali predvsem zdravstvenim delavcem in vsem ogroženim," je zapisal v odzivu. Minister za zdravje pa je dejal: "Ta trenutek kot minister za zdravje pričakujem, da bomo vsi, ki imamo javne funkcije in ki smo predstavniki nekih skupin, s svojim zgledom pripomogli, da bomo kar najhitreje dosegli zadostno precepljenost in obvladali okužbe v družbi. Samo tako bomo lahko čim hitreje zaživeli kot pred epidemijo in zame ni sprejemljivo nobeno odstopanje od tega."

Na naše poročanje o pozivih županje ravnateljici osnove šole v Semiču so se odzvali tudi v sindikatu Sviz. "Sviz je z nejevero prebral poročanje v medijih, da je županja občine Semič na tamkajšnjo Osnovno šolo Belokranjskega odreda oziroma na njeno ravnateljico naslovila poziv k opuščanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Takšno ravnanje županje je skrajno neodgovorno in škodljivo oziroma v trenutnih razmerah celo nevarno," so zapisali na Svizu. Prav tako so dodali, da so ogorčeni, da je županja zaradi lastnega nestrinjanja z opredeljenimi higienskimi predpisi in zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi ter iz egoističnega osebnega prepričanja o neobstoju virusa s pozicije moči od ravnateljice šole in zaposlenih zahtevala, naj kršijo veljavne predpise.

Sindikat od pristojnih pričakuje, da se bodo čim prej ustrezno odzvali na županjine aktivnosti oziroma nesprejemljive pritiske na zaposlene, obenem pa izraža vso podporo vodstvu in delavcem šole, ki se v trenutnih močno zapletenih in napetih razmerah – ob spoštovanju zapovedanih pravil – trudijo zagotavljati varno okolje za vse vpletene ter odprt zavod za izobraževanje učenk in učencev tam, kjer je to edino primerno – v šolskih prostorih. "Stroki za zdaj zaupam in mislim, da je prav, da delamo res v dobro vseh skupaj in da poskušamo ta virus nekako omejiti," pa je za STA povedala ravnateljica osnovne šole v Semiču Andreja Miketič. Poziva županje Kambičeve sicer ne jemlje osebno in ga niti ne razume kot pritisk. Kot je priznala, sicer drži, da zaključuje mandat na čelu šole in je zato bolj sproščena. Boris Mužar, ravnatelj osnovne šole OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki je v vednost dobil enak poziv, je dejal: "V zadnjih letih smo na šolo prejeli več pisem odraslih oseb, ki niso starši otrok iz našega šolskega okoliša, občine ali celo regije, a jim je šolsko polje priročen poligon za sproščanje svojih frustracij ali/in udejanjanje političnih ambicij. Nekatera od njih kritično preberem, vsakršno komentiranje pa je izgubljanje časa in energije. Osebno se trudim, da šola deluje v mirnem in kreativnem delovnem vzdušju. Promoviramo se z dosežki. Prav pa je, da se o ustreznosti županjinih pozivov k nespoštovanju odlokov opredelijo za to pristojne službe. Če je njeno početje skladno z zakonodajo, jaz s tem nimam nobenih težav, pač izraža svojo državljansko pravico kot ostali anticepilci, če je prekoračila mejo dovoljenega, naj se to ustrezno procesira. Z vsebinskega vidika pa se z njenim zapisom seveda ne strinjam."