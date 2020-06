Svojci žrtev covida-19 v Italiji vložili skupinsko tožbo proti 'neznanim osebam'

"Ne želimo maščevanja, želimo pravico," je dejal 31-letni Stefano Fusco, ki je na Facebooku oblikoval skupino ljudi s podobno izkušnjo, kot je bila njegova, potem ko je njegov dedek zaradi covida-19 umrl marca v domu za starejše. Za vložitev tožbe na tožilstvo v Bergamu so se po njegovih besedah odločili zato, ker je "mesto postalo simbol te tragedije," čeprav tožniki prihajajo iz vse države.

Tožilci Bergama vodijo obsežno preiskavo smrti zaradi covida-19. Lokalne družine za veliko število mrtvih krivijo zamude pri vzpostaviti rdečih območij, pa tudi leta zmanjševanja proračuna za zdravstvo v severni deželi Lombardija.

Ena od tožnic, 39-letna Cristina Longhini, je v epidemiji izgubila 65-letnega očeta. Kot je dejala, ga na urgenci sprva niso hoteli sprejeti v bolnišnico, čeprav je bil zelo bolan, češ, da bi moral imeti težave z dihanjem. Ko so ga enkrat odpeljali v bolnišnico za bolnike s covidom-19 v Bergamu, pa ni bilo na voljo postelje na intenzivnem oddelku. Poiskali naj bi jo sami drugje, a je žal niso našli. Ko je umrl, so jih pozabili poklicati, njegovo osebno lastnino pa so jim izročili kar v vreči za smeti, v kateri so bila tudi njegova okrvavljena oblačila, ki so bila kužna.

Ker so bila pokopališča preveč polna, so krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki z več deset drugimi odpeljali vojaški tovornjaki. Kje je njegovo truplo, so izvedeli šele, ko so prejeli račun za upepelitev iz kraja kakih 200 kilometrov daleč. Tožbo je vložila, ker menijo, da ravnanje oblasti med epidemijo ni bilo ustrezno. "Nihče ni prevzel odgovornosti in nihče se ni opravičil," je poudarila.