Svetovalna skupina odloča o uporabi cepiva Johnson & Johnsona v Sloveniji

Vodja svetovalne skupine Bojana Beović je v sredo pojasnila, da bo glede na to, da svetovalna skupina tudi pri cepivu AstraZenece, glede katerega je EMA dala enako mnenje, ni sprejela posebnih omejitev, tako tudi v primeru cepiva Johnson & Johnsona.

Poudarila je, da ni predvidenih nobenih posebnih skupin, ki bi se morale cepiti prav s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Edina izjema glede starostne omejitve je cepivo Pfizerja in BioNTecha, ki je registrirano za starejše od 16 let, medtem ko so ostala cepiva registrirana za starejše od 18 let.

Po mnenju Beovićeve je pametno, da nadaljujejo cepljenje v skladu s sprejeto cepilno strategijo, prednostno naj cepijo starostne skupine, ki so opredeljene za možen hud potek covida-19. Če pa bi v posameznem cepilnem centru ostajala cepiva, bi namesto, da cepivo stoji, lahko cepili vse tiste, ki si to želijo, je še dodala.

Epidemiološka slika v državi se je sicer dovolj izboljšala, da je vlada na sredini seji odločila, da bo od petka dovoljeno prehajanje med regijami in zbiranje do 10 ljudi. V soboto je predvideno odprtje teras lokalov po vsej državi, v pomurski, goriški in obalno kraški regiji bi lahko prebolevniki, cepljeni in tisti z negativnim testom uporabljali tudi notranje prostore lokalov. V ponedeljek pa bodo začeli obratovati tudi nastanitveni obrati, ki ponujajo do 30 sob.