Sydney praznuje konec 107-dnevnega zaprtja

Melanie McTighe in njen 92-letni oče živita v istem mestu, vendar se nista videla skoraj štiri mesece. A zdaj je končno napočil čas, ko si bosta spet padla v objem. McTighe je "navdušena", da bo znova videla svoje ljubljene. Stroga covid pravila so namreč prepovedovala obiske in potovanja izven območja petih kilometrov, kar je ločilo številne družine.

Toda večina omejitev je zdaj za polno cepljene ljudi odpravljena. Tako lahko ljudje zdaj skupaj obedujejo v ponovno odprtih kavarnah in restavracijah ter obiščejo telovadnice, knjižnice in bazene. V ponedeljek so se pred vrati brivcev in kozmetičnih salonov tako že vile dolge čakalne vrste.

Lord Gladstone Hotel, lokalna mestna pivnica, je po mesecih omejenega trgovanja in zgolj dovoljenega prevzema hrane komaj dohajala naročila za kosila. "Veseli smo, da smo se vrnili. To je najboljši ponedeljek v več mesecih, še pred covidom," je povedal Pat Blake, imetnik licence za pivnico. "Ljudje so pripravljeni, da se vrnejo in si privoščijo pivo, vidijo svoje prijatelje, so tam, kjer vedno igra glasba," je dejal.