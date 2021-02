Ta vikend poostren nadzor na smučiščih, inšpektorji opozarjajo na upoštevanje ukrepov

Pri vseh dejavnostih, kar še posebej velja za smučanje, pa bodimo previdni, da zaradi malomarnosti ali pretirane drznosti ne pride do poškodb. Vsaka poškodba namreč pomeni dodatno obremenitev bolnišnic in zdravstvenega osebja, je opozoril.

Samo v času med 18. in 24. februarjem so policisti obravnavali 27 nesreč na smučiščih, od tega več kot polovico s hudimi telesnimi poškodbami in prav tako je šlo v večini za mladoletne osebe, pa je dodal Tomaž Pečjak s Policije. S svojim obnašanjem bodimo zgled vsem okoli sebe, je pozval državljane.

"Glede na to, da se je v zadnjem času nekoliko povečalo število izdanih opozoril v zvezi z neuporabo ali nepravilnim nošenjem zaščitnih mask, tudi danes apeliramo na državljane: delno sproščanje ukrepov naj ne bo razlog za to, da pozabimo na najosnovnejšo zaščito," je na vladni novinarski konferenci opozorila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Ponovno prosijo vse, ki se odpravljate na smučišča, na izlet, v gore ali v nakupovalna središča, da upoštevate vse veljavne zaščitne ukrepe in priporočila. Še posebej glede zagotavljanja ustrezne razdalje, uporabe zaščitne maske in razkuževanja rok, je pozval.

Pri tem je obnovil, da je zaščitna maska obvezna v vseh zaprtih javnih krajih, v javnem potniškem prometu, v vozilih, ko je prisotnih več oseb, ki niso člani istega gospodinjstva, na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti najmanj dveh metrov razdalje.

Manj 'dela' za Policijo

V zadnjih sedmih dneh je Policija potrdila o napotitvi v karanteno na domu vročila 9917 osebam, kar je 67,9 odstotka več kot teden dni poprej (5908), od tega 8408 polnoletnim in 1509 mladoletnim osebam, je predstavil Pečjak.

Od 18. do 24. 2. 2021 so policisti opravili še nadzore na 14.664 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi sprejetih prijav o domnevnih kršitvah občanov. V primerjavi s tednom dni poprej so tako policisti izvedli za dva odstotka manj nadzorov, pri tem pa izrekli za skoraj deset odstotkov manj ukrepov kot prejšnji teden. Izdali so 641 opozoril in 279 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov, v štirih primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Zmanjšanje števila ukrepov je predvsem posledica tega, da je od prejšnjega ponedeljka ukinjena omejitev gibanja na občine oz. statistične regije, je spomnil Pečjak.

Zdravstveni inšpektorat največ nadzorov opravil v frizerskih in kozmetičnih salonih

Inšpekcijski organi pa so v obdobju od 15. do vključno 21. februarja 2021 opravili 3576 nadzorov, je povedala Potza. Delež neskladnih lokacij znaša 10 odstotkov, kar v primerjavi s prejšnjim tednom ostaja nespremenjeno. Izrečenih je bilo 25 prekrškovnih sankcij, 346 opozoril po Zakonu o prekrških in 151 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1083 nadzorov, izrekel pa štiri prekrškovne sankcije, 81 opozoril in štiri upravne ukrepe. Številčno največ nadzorov so opravili v frizerskih in kozmetičnih salonih. Prioritetno se je preverjalo opravljanje dejavnosti ob predhodnem testiranju zaposlenih, neskladnosti pa so bile ugotovljene v treh primerih.