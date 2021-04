V Parizu tajne luksuzne večerje in zabave, na katerih pravila za elito ne veljajo?

Francoska policija preiskuje domnevne tajne večerje in zabave, ki naj bi kljub strogim epidemiološkim ukrepom med tretjim "lockdownom" v državi potekale v prestižnejšem predelu Pariza. Tam naj bi se ob dragih menijih vrhunskih šefov družila elita brez mask in tako ignorirala pravila, ki jih je sama postavila.

Francoska televizija M6 je v petek na podlagi posnetkov, ki so nastali s skrito kamero, predvajala reportažo iz ene od takšnih tajnih restavracij v prestižnejšem delu Pariza, kjer niti osebje niti gostje niso nosili mask. "Kaviar, šampanjec, meniji vrhunskih šefov in maske, ki so prepovedane," so zapisali na Twitterju. Na posnetku je moč videti restavracijski prostor s spuščenimi okenskimi roletami, do katerega gostje dostopajo skozi stanovanjski blok, v njem pa lahko snamejo maske. Natakar novinarju, ki se izdaja za gosta, pove, da ljudje pri njih ne nosijo mask, ker "ko enkrat vstopijo, covid ne obstaja". Ena od udeleženk pojasni, da je v tem tednu z nekaterimi ministri obedovala v dveh ali treh takšnih tajnih restavracijah. Objavljen je tudi meni, iz katerega je razvidno, da se ponudba začne pri 160 evrih in lahko stane tudi 490 evrov na osebo. Poročevalka pove, da so gostje plačali 220 evrov na glavo, nekateri gostje pa so se ob snidenju pozdravljali s poljubi na lica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetek se je kot blisk razširil po družbenih omrežjih in dvignil veliko prahu, češ da pravila ne veljajo za elito. Uporabniki na Twitterju ga delijo ob ključniku #OnVeutLesNoms, ki pomeni "hočemo imena", saj jih zanima, kdo vse se ne drži pravil. Od sobote v veljavi strožje omejitve Strožje omejitve v Franciji, s katerimi poskušajo ustaviti naraščanje števila okuženih, so sicer v veljavo stopile v soboto in bodo trajale štiri tedne. Na ta dan se je namreč število pacientov na intenzivnih negah povzpelo na 5341, kar je velika obremenitev za tamkajšnje bolnišnice. Vse šole in nenujne trgovine so zaprte, v veljavi je policijska ura, ki traja od 19. do 6. ure. Kazni za prekrške v Franciji so visoke – eno leto zapora in 15.000 evrov globe za ogrožanje življenja nekoga, za vsakega gosta 135 evrov kazni zaradi kršitve policijske ure in še 135 evrov kazni zaradi nenošenja maske.

icon-expand Tajne zabave in večerje naj bi potekale v prestižnejših delih Pariza, a lokacije niso znane. FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Preiskava je v teku Francoski notranji minister Gerald Darmanin je ob tem dejal, da v trenutni krizi ni niti enega pravila, ki bi izvzemalo bogate in privilegirane ljudi. V zvezi s tem je že odredil preiskavo in dejal, da so tovrstna druženja in kršenja protikoronskih ukrepov popolnoma nesprejemljiva. "Če se izkaže, da je posnetek avtentičen, bomo te ljudi preganjali in, domnevam, da tudi kaznovali za organizacijo tovrstnih zabav," je še dodal. Policija po njegovih besedah vsak dan prekinja piknike in druženja v okrožjih delavskega razreda, ker ljudje ne spoštujejo ukrepov. "Jasno je, da so tudi v drugih delih mesta veljajo enaka pravila. Nimamo dveh vrst državljanov – tistih, ki imajo pravico do zabave, in tistih, ki je nimajo." Tudi pariški tožilec Remy Heitz je dejal, da je po objavljeni reportaži že stekla preiskava, ki bo pokazala, ali so bili ti večeri organizirani v nasprotju s pravili, in ugotovila, kdo so organizatorji ter udeleženci teh zabav. Zaskrbljenost zaradi posnetka je izrazil tudi francoski gospodarski minister Bruno Le Maire, ki pa je zagotovil, da vsi ministri, brez izjeme, spoštujejo pravila. "Nihče med njimi ne misli, da ima kakšne posebne privilegije".