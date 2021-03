'Takšno obravnavanje dijakov je nezaslišano, neodgovorno in nedostojno'

"Izražamo javno podporo dijakinjam in dijakom, ki so se 9. 2. 2021 na Trgu svobode v Mariboru udeležili protestnega shoda in se zavzemali za izobraževanje v šoli," so uvodoma zapisali. "Učitelji II. gimnazije smo prepričani, da je takšno obravnavanje mladih nezaslišano, neodgovorno in nedostojno," so kritični.

No, zdaj so se z javnim pismom oglasili še učitelji II. gimnazije Maribor, pismo ima kar 60 podpisnikov.

Po njihovih besedah so se dijaki za protest odločili, ker so"izčrpali vse druge možnosti zavzemanja za kvalitetno izobraževanje". Kot poudarjajo, je protest potekal mirno, z zaščitnimi maskami in upoštevanjem medosebne razdalje. S svojim ravnanjem dijaki tako niso ogrožali javnega zdravja.

"Vemo, da je njihov protest legitimen, ravnanje policije pa represivno in predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic. Dijaki so se po več mesecih pouka na daljavo in stopnjevanih stiskah legitimno borili za pravico do kvalitetnega izobraževanja. Kot njihovi učitelji čutimo moralno in poklicno dolžnost, da jih javno podpremo, saj z lastno angažiranostjo želijo spremeniti težke razmere. K temu nas zavezuje tudi poslanstvo naše šole, da dijake spodbujamo k samoiniciativnosti, solidarnosti in samostojnosti," so zapisali in dodali, da upajo, da se bo našel način, s katerim se obtožbe umaknejo in dijakom omogoči mirno nadaljevanje šolanja.