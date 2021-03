'Takšno ravnanje je zrelo za odstop vlade'

"Vlada pravi, da so hoteli "privarčevati", ko niso naročili cepiv. Račun kaže drugače: "privarčevali" so pet milijonov evrov, vsak dan epidemije pa nas stane 5,9 milijonov evrov," so v prvem odzivu sporočili iz Levice in dodali: "So sposobnosti vladnega računovodstva na nivoju njenega upravljanja epidemije - ali pa komu izredne razmere pač ustrezajo?"