Tanzanija zavrača cepiva, državljanom priporoča zelenjavne napitke

Državljanom je Magufuli pojasnil, da cepiva za njih niso dobra. " Zdravstveno ministrstvo sem prosil, naj bodo pozorni, kaj uvažajo v državo, niso vsa cepiva dobra za naš narod ," je dejal. Kot je še povedal, so v Tanzaniji skoraj leto dni preživeli brez koronavirusa. " Večina nas ne nosi mask. "

Predsednik John Magufuli obstoj virusa v državi zanika, zdravstvenemu ministrstvu pa je naročil, naj z nakupom cepiva ne hiti. " Nekaj naših državljanov je šlo pred kratkim v tujino iskat cepiva proti covidu-19. Oni so tisti, ki v državo prinašajo koronavirus, " je dejal predsednik na dogodku konec januarja. Ravno takrat je Danska poročala, da so pri dvema državljanoma, ki sta obiskala Tanzanijo, potrdili prisotnost bolj nalezljivega južnoafriškega seva.

Tanzanija podatkov o okužbah z novim koronavirusom ni posodobila že od lanskega aprila. V državi so tako po podatkih tamkajšnjih oblasti potrdili 509 okužb in 21 smrti. Vlada vztraja, da so od lanskega junija država brez covida-19, zato tudi nimajo načrtov za cepljenje. Testiranj, ki jih opravijo, je malo, o zadevi pa lahko uradno govorijo le najvišji predstavniki vlade.

Na novinarski konferenci v začetku februarja je nato tanzanijska zdravstvena ministrica Dorothy Gwajimapojasnila, da oblasti predlagajo predvsem upoštevanje higienskih ukrepov. "Izboljšati moramo svojo osebno higieno, piti veliko vode in uporabljati naravna zdravila, s katerimi je obdarjen naš narod," je dejala. Državljanom so nato prikazali, kako pripraviti poseben napitek iz ingverja, čebule, limone in popra, ki naj bi preprečil okužbo z novim koronavirusom. Gwajima je še pojasnila, da virusa ni v državi, a se morajo Tanzanijci pripraviti, ker virus 'pustoši' po sosednjih državah.

Nekateri zdravniki v državi so do izjav vladnih predstavnikov kritični. "Težava je v tem, da vlada Tanzanijcem sporoča, da je zelenjavna mešanica vse, kar potrebujejo, da se zaščitijo pred virusom. To seveda ne drži," je za BBC povedal zdravnik, ki je želel ostati anonimen.

Pred kratkim so prekinili molk predstavniki katoliške cerkve in opozorili javnost, naj upošteva zdravstvene ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Opazili so namreč rast števila pogrebov v urbanih območjih.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je Tanzanijo pozvala, naj v boju proti novemu koronavirusu sledi znanosti in pripravi načrt cepljenja. Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je tanzanijske oblasti spomnil, da morajo podatke o številu zaznanih primerov deliti s svetom, potem ko je več tujih turistov po prihodu iz omenjene države zbolelo za covidom-19.