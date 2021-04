Telefoni nenehno zvonijo, a kje boste sploh lahko rezervirali hotelsko sobo ali nastanitev?

Odločitev vlade Matjaž pozdravlja, saj meni, da je bolje, da gredo slovenski gostje za prvi maj raje na destinacije v Sloveniji kot pa v tujino, vendar je hkrati izrazil upanje, da ne bodo odprti samo za en teden. Kot družinski hotel se sicer lažje prilagodijo odprtju v omejenem obsegu, saj so tudi stroški odprtja in obratovanja manjši, medtem ko je po njegovem mnenju vprašanje, ali je za velike hotelirje smiselno odpirati, sploh dokler se ne sprosti prihod tujih gostov.

Kot je povedal Mate Matjaž, prvi mož portoroškega družinskega hotela Tomi, je šlo za odločitev na vrat na nos, tako da zdaj potekajo še zadnje priprave pred odprtjem. "V četrtek in petek so neprestano klicali," je Matjaž opisal veliko zanimanje za nastanitve, največ zanimanja pa je prav za čas prihajajočih prvomajskih praznikov.

Za večje hotele je težavna omejitev, da lahko odprejo le 30 sob. Kot je povedal vodja enega izmed hotelov Anže Čokl , ima vsak hotel velike fiksne stroške in če ni zasedena vsaj polovica hotelskih kapacitet, ustvarja izgubo. Zato odprtje največjega bohinjskega hotela, ki ima 102 sobi, v trenutnih razmerah zagotovo ne bi bilo rentabilno. "Naš cilj je, da se prebijemo do glavne sezone z velikim upanjem, da bo ta dobra," je dejal Čokl.

Čeprav lahko turistični ponudniki prihodnji teden odprejo svoje nastanitvene obrate, pa se številni na Gorenjskem za to možnost za zdaj ne bodo odločili. Kot so izpostavili, je težava predvsem v omejitvah glede strežbe hrane, pri čemer je za strežbo na terasah marsikje še prehladno. Opozorili so tudi na pomanjkanje rezervacij in nerentabilnost.

V naravnem zdravilišču Talaso Strunjan, kjer so zadnjih šest mesecev sprejemali le goste oz. paciente, ki so bili k njim napoteni na zdravljenje, pa bodo s ponedeljkom v nastanitvenih objektih sprejemali tudi turistične goste. Tem bo na voljo tudi njihova velnes ponudba, so navedli v Termah Krka.

Od objektov ob slovenski obali ostajajo tako zaprti trije hoteli v Portorožu in Salinera resort v Strunjanu, s ponedeljkom pa odpirajo manjša objekta v Izoli, in sicer družinski Hotel Haliaetum in Hotel Mirta v sklopu San Simon resorta.

Tudi v Sava Hotelih pozdravljajo odpiranje turističnih kapacitet. Skladno z vladnim odlokom so se sicer odločili, da bodo gostom v času prvomajskih praznikov ponudili nastanitvene kapacitete v objektih, ki so že do sedaj obratovali za goste in jih je vladni odlok obravnaval kot izjeme (športne priprave, poslovni turizem, zdraviliško zdravljenje). Tako bodo v teh objektih ponudili dodatno nastanitev v 30 sobah še za turistične goste, so pojasnili.

Sprva so se, kot je povedal, bali, da bo letošnje leto podobno lanskemu, sedaj pa si že želijo, da bi bilo vsaj takšno kot lansko. "Pomlad je praktično izgubljena. Poleti bodo turistični boni, ampak kaže, da jih bodo ljudje koristili v manjši meri kot lani, saj je med tistimi, ki jih še imajo, verjetno veliko takih, ki si ne bodo mogli privoščiti niti vožnje, po drugi strani pa je veliko tudi takih, ki kljub bonom ne nameravajo dopustovati v Sloveniji," razmišlja Čokl, ki vodi tudi bližnji butični hotel Sunrose 7 z 18 sobami.

Ob napovedi odprtja turističnih namestitev je računal, da bodo vsaj Sunrose 7 prihodnji teden lahko odprli, vendar se je zapletlo zaradi omejitve pri strežbi hrane. Ker je Gorenjska epidemiološko v oranžni fazi, notranjosti restavracije ne smejo odpreti, pa tudi če bi jo lahko, bi glede na omejeno kapaciteto lahko sprejela le dva gosta hkrati.

Tako jim preostane le strežba v sobah ali na terasi. "Imamo sicer veliko teraso, ampak nam trenutno to nič ne pomaga, ker je še hladno in nihče ne bo jedel zajtrka pri šestih stopinjah Celzija,"je izpostavil Čokl. "V takih pogojih ne moremo delati,"je ocenil. Tako bo, kot kaže, tudi hotel Sunrose 7 za zdaj ostal zaprt za vse, razen za poslovne goste, ki zakupijo celoten hotel.

Za čas prvomajskih praznikov sicer imajo nekaj povpraševanja individualnih slovenskih gostov. Veseli pa bi bili, če bi lahko delali vsaj med majskimi vikendi, saj med tednom že pred epidemijo v spomladanskih mesecih v Bohinju ni bilo slovenskih gostov, temveč le tuji, ki jih letos zaradi pandemije ni. Nekateri pa že povprašujejo po rezervacijah za poletje.

Rezervacije prejemajo tudi v Art hotelu Kristal v Bohinju, kjer imajo 30 sob, in kaže, da bodo imeli julija in avgusta kar nekaj dela, zelo pa jih skrbi, kako bo po tem. Tudi oni hotela zaradi omejitve pri strežbi hrane za zdaj še ne nameravajo odpreti."Počakali bomo na višje temperature ali na omilitev ukrepov," so pojasnili.

Drugače je v družinskem Hotelu Kotnik s 15 sobami v središču Kranjske Gore, kjer nameravajo prihodnji teden odpreti sobe, najprej pa morajo opraviti še čiščenje pred ponovnim zagonom. Že prejšnji teden so odprli tudi picerijo za strežbo na terasi."Mi smo tako ali tako tu in če bo prihodnji teden kdo prišel, bo soba zanj pripravljena," so pojasnili.

Sobe za goste bodo na voljo tudi v Gostišču Uh v Ratečah, kjer imajo nad restavracijo pet sob. Kot je pojasnila vodja gostiščaSonja Kavalar, že ves čas nudijo hrano za prevzem. Ker je v Planici še zelo mraz in se jutranje temperature gibljejo pod ničlo, ta teden teras še niso odprli. Kavalarjeva računa, da bodo prihodnji teden sočasno odprli tako gostinski kot nastanitveni del.

Glede strežbe je pojasnila, da bodo goste, če bo treba, postregli v sobah. Kot je izpostavila, se je treba prilagoditi situaciji in pogojem, četudi je vsaka sprememba na začetku težka."Turistično osebje tako dolgih počitnic verjetno ne bo imelo nikdar več. Spočili smo se in sedaj začenjamo z novo energijo,"je izpostavila Kavalarjeva.

Večje zadržke do omejitev, ki spremljajo ponovni začetek obratovanja, ima medtemMarcela Klofutar, ki vodi Vilo Podvin ter Linhart hotel & bistro v Radovljici, kjer še naprej delajo le za razvoz oziroma prevzem hrane ter za poslovne goste. "Mi si bomo vzeli nekaj več časa in smo kar sami določili, kdaj bomo odprli," je povedala in pojasnila, da bo Linhart, kjer imajo deset sob in bistro, vrata odprl 11., Vila Podvin s sedmimi sobami in restavracijo pa 12. maja.

"Do takrat bomo usposobili ljudi in se pripravili, kot je treba. Naši lokali so na precej visokem nivoju in se ne moremo odpirati kar z danes na jutri, 'nekaj na pol'," je dejala Klofutarjeva, ki upa, da se bodo do napovedanih datumov odprtja zadeve že normalizirale.

Ob tem je opozorila na nekatere po njenem mnenju nerazumne omejitve in ukrepe, med drugim na to, da lahko poslovne goste netestirano osebje streže v notranjih prostorih, običajnega gosta pa lahko postrežejo samo zunaj, in še to le testirano osebje. Glede preverjanja negativnih testov na novi koronavirus pri hotelskih gostih pa je izpostavila problem poseganja v zasebnost. "Tu je odprtih še veliko vprašanj," je dejala.