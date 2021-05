V dveh mesecih za zdravljenje bolnikov s covidom skoraj 96 milijonov evrov

E0766

Telemedicinska obravnava (TMO) bolnikov s covidom – telemedicinski center (TMC)

- izobraževanje in usposabljanje bolnika o uporabi merilnih naprav in aplikacije ter o pošiljanju meritev in načinom komunikacije z zdravstvenim osebjem v TMC;

- dnevno spremljanje in analizo meritev in vprašalnikov v skladu s protokolom TMO ter obveščanje matične enote o spremembah zdravstvenega stanja pacienta;

- telemedicinsko intervencijo na relacijah bolnik in DMS ali DMS in zdravnik;

- logistiko merilnih kompletov (šifriranje, evidenca, dostava in reverz za matične enote);

- obvladovanje dokumentacije (navodila za bolnike, algoritmi ukrepov...);

- zaključek TMO in poročilo.

Storitev se lahko evidentira največ 2x na bolnika na leto.

Storitev se izključuje z vsemi ostalimi storitvami iz seznama storitev specialistične ambulantne dejavnosti razen z E0767.

Storitev izvajata zdravnik specialist in DMS. Storitev se obračuna po izdanem poročilu.