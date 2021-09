Temnordeča Slovenija z najslabšo epidemiološko sliko v Evropi

Med zelenimi državami je tokrat Danska (z izjemo ene regije), ki je pred časom zaradi visoke precepljenosti odpravila vse koronavirusne ukrepe. Zelena je tudi Češka ter večji del Madžarske. Poljska podatkov tokrat ni posredovala, zato je obarvana sivo. Epidemiološke razmere so se v primerjavi s preteklim tednom med drugim izboljšale v Franciji, Španiji in na Nizozemskem. Nemčija ostaja pretežno rdeča, prav tako tudi baltske države, Bolgarija, Ciper, Romunija in večji del Grčije.