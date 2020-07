5G, mikročipi, vojska in Bill Gates. 'Top pet' korona teorij zarote: Kdo in zakaj jim verjame?

Kasneje se je to nekoliko spremenilo, kar je tudi InformOverload prisililo v to, da uberejo novo vsebinsko pot, a kanalov, ki širijo sumljive informacije ne manjka, prav tako so ustvarjalci ugotovili, s kakšnimi besedami je potrebno nadomestiti pretekle oznake posnetkov, da jih algoritem še vedno promovira uporabnikom.

Ljudje, prepričani, da virus ne obstaja, "informacije" nabirajo na Facebooku in Youtubeu

V publikaciji Psychological Medicine je te dni izšla študija britanskega Kings Collega, kjer opozarjajo, da bi morala družbena omrežja bolje regulirati vsebine, ki se na njih pojavljajo. Ugotovili so namreč, da ljudje, ki informacije dobivajo in nestrokovnih in nepreverjenih virov - torej z družbenih omrežij - pogosteje kršijo ukrepe, namenjene zajezitvi novega koronavirusa, kar v aktualnem obdobju pomaga k novemu širjenju bolezni in potencira ogromno gospodarsko škodo. Družbena omrežja so raziskovalci obtožili, da "so globalni mehanizem za širjenje medicinskih dezinformacij".

Spletni giganti se seveda branijo po svoje. Pri Facebooku so za BBC dejali, da so odstranili "več sto tisoč objav", povezanih z novim koronavirusom, ki so bile "škodljive", ter da so z "oznakami opremili več kot 90 milijonov dezinformacij" - in to samo aprila in maja. Pri čemer so seveda izpustili pomembno malenkost: ljudje "oznake", da gre za nepreverjeno informacijo, hitro ignorirajo. Nekako v smislu - če je na Facebooku in če je vsebino delil moj prijatej, potem zagotovo drži. Giganti trdijo tudi, da opravljajo svoj del naloge v boju proti covid-19, ker "ljudi usmerjajo k uradnim virom". Po drugi strani pa gre za podjetja, ki so na nek način v očeh marsikoga prevzela "vlogo medija" - ne želijo pa obveznosti, pravil, ki so s tem povezana, četudi je cena javno zdravje.

Kako so se torej raziskovalci dokopali do sklepa? Preverjali so ali ljudje verjamejo v vrsto izjav, mnoge med njimi so bile pravzaprav najbolj znane teorije zarote, povezane s covid-19. Od tega, da virus ne obstaja, do tega, da gre pravzaprav za simptome, ki jih povzroča sevanje omrežja 5G. Takšne izjave so imele veliko podporo med posamezniki, ki so namesto pri uradnih virih in v klasičnih medijih, informacije iskali na družbenih omrežjih. 56-odstotkov v raziskavo vključenih posameznikov, ki so prepričani, da virus sploh ne obstaja, informacije večinoma črpa s Facebooka.

In še precej zaskrbljujoč podatek - dva do trikrat več ljudi, ki so kljub simptomom covida-19, zapuščali domove, ima za glavni vir informacij Facebook in Youtube. Težava takšnega početja je, da ti posamezniki seveda v nevarnost niso spravljali (le) sebe, ampak ogrožene skupine, za katere je lahko okužba usodna. Početje, ki je torej nedopustno!