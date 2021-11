Termini za cepljenje v ZD Ljubljana do konca tedna povsem zapolnjeni

V ZD Ljubljana so izjemno veseli ponovnega povečanja zanimanja za cepljenje, poudarjajo. Kot so pojasnili že včeraj, ko se je pred cepilnim centrom pojavila gneča, so ob zaznanem povečanju interesa nemudoma povečali število ekip za izvajanje cepljenja.

Zato bodo v naslednjih dneh podaljšali čas delovanja cepilnega centra in dodatno povečali število cepilnih ekip, prav tako bodo cepljenje izvajali med vikendom (soboto in nedeljo). Da se čim bolj približajo potrebam uporabnikov, omogočajo tudi naročanje na cepljenje neposredno na proste termine.

Kot so poudarili, je treba razumeti, da je ob situacijah, kot je bila včerajšnja, na cepljenje treba počakati, ker se v tako kratkem času ne morejo oblikovati nove cepilne ekipe, saj so vsi zaposleni v cepilnem centru vzeti iz delovnih procesov v ambulantah, kjer nudijo vse ostale zdravstvene storitve, med katerimi so mnoge neodložljive: "Situaciji se seveda prilagajamo v največji možni meri in vsi, ki so danes prišli na cepljenje, so to lahko opravili, nekatere smo tudi naročili na proste termine v naslednjih dneh."

Prost dostop do cepljenja pomeni, da oseba pride na cepilno mesto in počaka, da pride na vrsto. Če želi biti oseba cepljena na termin brez čakanja, se na cepljenje še vedno lahko prijavi oz. naroči.

Od preteklega petka do včeraj so zaznali povečano zanimanje za cepljenje, in sicer so v petek, 29. 10. 2021, cepili 268 oseb, od tega 27 s prvim odmerkom, 141 s tretjim odmerkom. V torek so cepili 702 osebi, od tega s prvim odmerkom 154 oseb, s tretjim odmerkom pa 361 oseb. V sredo do 12. ure so cepili 436 oseb, od tega s prvim odmerkom 17 oseb, s tretjim pa 361 oseb.

Danes in jutri v cepilnem centru izvajajo tudi sočasna cepljenja proti covidu-19 in gripi za naročene paciente. Dodatni termini za cepljenje v tem tednu, na katere se lahko pacienti tudi naročijo, so objavljeni na njihovi spletni strani.