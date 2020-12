Teršek: Vsi odloki in ukrepi, ki niso bili pravno podaljšani, ne veljajo

Andraž Teršek je odločitev ustavnega sodišča (US) označil za zgodovinsko. Čeprav je US presojali ustavnost sklepov iz naslova pouka, šol, otrok s posebnimi potrebami in učencev, ima ta odločitev veliko večjo razsežnost, hkrati pa zadeva vse odloke, katerih veljavnost je bila podaljševana s temi sklepi, pravi Teršek.

Dejstvo, da so sklepi vlade bili neveljavni, Teršek označuje za enormno šlamastiko, neodgovornost, neznanje, nesposobnost ter manifest "oblastniškega napuha". Vladi je US dalo tri dni časa za ukrepanje, sicer se bodo šole vrnile k pouku po starem, sledi iz sklepa, objavljenega v Uradnem listu. V kolikor se bo vlada odločila, da šole ostajajo zaprte, pa bodo izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje prepovedi izvajanja vzgoje in izobraževanja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, je zapisano v delni odločbi in sklepu ustavnega sodišča.

»Če vlada tega ne stori, se bo nadaljevalo stanje, kot da sklepi ne bi bili sprejeti. In nadaljevalo se bo stanje, kot da odlokov, katerih veljavnost se je podaljševala s temi sklepi, ne bi bilo,« je zapisal Teršek. Za nazaj to po njegovem mnenju pomeni utemeljeno pravno podlago za vložitev kazenskih odvadb in odškodninskih tožb vseh ljudi, ki jih ti sklepi in odločba sodišča neposredno zadevajo. "To pa niso samo starši, otroci, učenci, učitelji in učenci s posebnimi potrebami. To so vsi državljani in državljanke Republike Slovenije, ki lahko utemeljeno dokažejo, da jim je bila s tem povzročena škoda, ki jo je mogoče prepričljivo dokazati pred sodiščem."

Vlada je veljavnost odlokov podaljševala z vsebinsko praznimi in neobjavljenimi sklepi, opozarja ustavni pravnik. "To pomeni, da tudi vsi odloki, ki niso bili pravno pravilno podaljšani, ker so bili podaljšani s temi neobjavljenimi, zato protiustavnimi in pravno neobstoječimi ukrepi, ne veljajo, ker velja, kot da jih sploh ne bi bilo." To pa po njegovo poemni, da so tudi kazni, izrečene na temelju teh odlokov, od 5.11. pravno nične. "Ustavno sodišče posebej izpostavi, da vlada očitno ni vzela resno navodila ustavnega sodišča, da mora na sedem dni vsebinsko analizirati in oceniti stanje in ukrepe, temu pa dati ustrezno pravno obliko," je opozoril Teršek.

O treh dneh, ki jih ima na voljo vlada, da zagotovi veljavnost vseh odlokov in ukrepov, pa je dejal, da to ne bo enostaven izziv. "O njih, takih, kot so, lahko enostavno glasuje. A to ni dovolj za njihovo stvarno, dokazno, vsebinsko utemeljitev."

Teršek odločitev US razume kot napoved, da bo US bolj podrobno in strogo presojalo posamezne odloke, sklepe in ukrepe po vsebini, glede na njihovo sorazmernost in glede na utemeljenost njihove učinkovitosti glede na zasledovani legitimni cilj.

Pirnat: Odlok, ki omejuje gibanje je vsebinsko najbolj vprašljiv

O tem, kaj pomeni ta odločitev ustavnega sodišča, je za 24UR ZVEČER spregovoril tudi pravni strokovnjak Rajko Pirnat:"To je velik problem. Kar se tiče pravnih posledic za nazaj, so mogoči kakšni odškodninski zahtevki, saj je bilo to protipravno ravnanje. A večja težava se je zgodila na ugledu pravnega ravnanja države. Tukaj se najbolj jasno vidi, kako ta vlada dela s pravom, vlada z odloki, ki jih podaljšuje, ne objavlja … Nihče ne ve, kaj velja, najhujši pa so interventni zakoni, ki jih vseskozi spreminjajo in so popolnoma nepregledni. Skratka odnos do prava je malomaren, neustrezen in povzroča brezpravje."

Ima lahko enako težavo odlok, ki omejuje gibanje? "Ta odlok ima natančno isti problem. Uveljavljen je bil s sklepi, ki niso bili objavljeni v Uradnem listu. Vsaj jaz jih nisem videl. Veljal je en teden od takrat naprej pa nobeno podaljšanje ni bilo pravno veljavno."

"Upam, da bodo stvar hitro uredili na način, da bo pregledna in objavljena v uradnem listu ter bo pravno veljavna, saj se vsi zavedamo, da morajo biti neke omejitve, čeprav ravno ta odlok, ki prepoveduje gibanje med občinami, je vsebinsko najbolj vprašljiv. Kar je glavni problem vlade, je pa odnos do vladavine prava, ki se v tem ravnanju simptomatično kaže," meni strokovnjak.

Prav vlada bi namreč morala biti zgled: "Če vlada sama ne deluje pravno pravilno, kako naj to zahteva od državljanov? Zato je vladavina prava tako pomembna in s tem se ne gre šaliti."

Za komentar odločitve ustavnega sodišča smo se obrnili tudi na vlado in ministrstvo za šolstvo. Odgovore čakamo.