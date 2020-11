Test: kako učinkovite so zaščitne maske in katera je najboljša?

Na Inštitutu Jožefa Stefana so ugotovili, da so za filtracijsko učinkovitost pomembni gostota tkanja, torej čim manjše luknjice med vlakni filtra, tanka vlakna (z mikrometrskimi premeri), kemijska sestava vlaken in električni naboj na vlaknih, ki izboljšuje ujetje delcev.

Vodja Centra za mikroskopijo in detekcijo nanodelcev na Inštitutu Jožef Stefan Maja Remškar je pojasnila, da so od marca do danes izdali 67 delovnih poročil o testiranjih zaščitnih mask. Večina poročil se nanaša na vsaj dva testa, nekatera tudi na več, pet ali šest. Tako so doslej naredili teste več kot 150 različnih mask in materialov, iz katerih so maske narejene. "Po poletnem zatišju maske spet prihajajo v testiranje. Poleg testiranja filtracijske učinkovitosti sodelujemo tudi pri razvoju zaščitnih mask s slovenskimi podjetji," je navedla.

Rezultati za različne materiale so bili zelo različni. Za maske FFP3, ki jih uporabljajo v zdravstvenih ustanovah, so izmerili 97-odstotno učinkovitost, ko so merili zgolj material, iz katerega je izdelana FFP3 maska, pa je bila učinkovitost 99.9-odstotna. Maske FFP2 so bile učinkovite med 49 do 75 odstotki, material zanje pa od 90 do 100 odstotkov. "Slabši rezultati za maske pomenijo, da so se maske slabše prilegale na trdo robotsko glavo, ki jo uporabljamo kot simulacijo človeške glave," je pojasnila Remškarjeva.

Filtracijska učinkovitost različnih kirurških mask je bila od 77 do 81-odstotna, njihovih materialov pa med 91 in 99,5 odstotka.