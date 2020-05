Test starša na covid-19 negativen. Župan Radencev: Brez jasnih navodil se odločamo sami

Potem ko je župan RadencevRoman Leljakv četrtek zaprl vrtec in osnovno šolo na Kapeli, saj se je pri enem od staršev otroka, ki obiskuje vrtec, pojavil sum na okužbo s koronavirusom, je danes za 24ur.com povedal, da je bil test starša na covid-19 negativen. O tem ga je obvestilo ministrstvo za šolstvo.

Na besede direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka, ki je bil do njegovega ukrepa kritičen, je Leljak odgovoril, da je naloga NIJZ, da ravnateljem in županom da jasna navodila. "Mi še do dandanes nismo prejeli jasnih navodil, kako ravnati, ko se pojavi utemeljen sum na okuženost s covid-19. Še vedno pa imamo pooblastilo od vlade, da sprejemamo dodatne ukrepe, če presodimo, da je to potrebno. Ko sem jaz ta podatek dobil, ravnateljica in učiteljice niso vedele, kako ravnati, zato sem se zdravorazumsko odločil, da–glede na to, da je petek–ne bo nič posebnega, če učenci en dan ne bodo v šoli," je pojasnil. Zdaj, ko ve, da je test negativen, pa je ravnateljici že naročil, naj se šola med koncem tedna pripravi, da v ponedeljek spet odpre svoja vrata.

"Na lokalni ravni bomo bistveno lažje delali, če bomo dobili jasna navodila," je še dejal in zatrdil, da se mu kljub vsemu zdi, da je ravnal prav. "Kot župan sem srečen, da v Radencih nismo imeli niti enega mrtvega in ne okuženega. Se pravi, da so bili ukrepi, ki smo jih sprejeli, dobri," je še dejal in napovedal, da bodo tudi v bodoče ravnali enako. "Če ne bo jasnih navodil, se bomo odločali sami. Ko bodo navodila jasna, pa jih bomo spoštovali," je zaključil.