Testi za samotestiranje šolarjev in dijakov že pri regijskih štabih CZ

Dijaki bi morali po prvotno predvidenem datumu s poskusnim samotestiranjem začeti že danes, vendar so začetek prestavili zaradi zamude pri dobavi testov. O novem datumu bodo šole in dijaki pravočasno obveščeni, so za STA povedali na ministrstvu za zdravje. Po njihovih navedbah gre sicer za teste kitajskega podjetja Joysbio (Tianjin) Biotechnology.

Tudi začetek samotestiranja za osnovnošolce še ni določen, več o tem pa naj bi bilo znanega po ponedeljkovem sestanku med predstavniki šolskega ministrstva in ravnatelji osnovnih šol, pa so povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Glede zamika začetka samotestiranja pri srednješolcih je minister za zdravje Janez Poklukar sredi tedna pojasnil, da gre za dobaviteljevo zamudo pri dobavi testov. Zaradi kompleksnosti v procesu seznanitve vseh v vzgoji in izobraževanju z novostjo, hkrati pa tudi zato, ker so v to vključeni tudi štabi civilne zaščite in zdravstveni delavci, po ministrovih besedah niso mogli vseh držati v negotovosti in prav tako ne zagotoviti 100-odstotne izvedbe že danes. Ocenil pa je, da bodo zadevo lahko izpeljali v prihodnjem tednu.