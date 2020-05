Testirali 50 ljudi, ki so bili v stiku z okuženo sestro, vsi so negativni

Potem ko so včeraj sporočili, da so pri medicinski sestri, zaposleni na Infekcijski kliniki, potrdili okužbo s koronavirusom, danes od tam prihajajo dobre novice. Nobeden od 50 zaposlenih in bolnikov, ki so bili z njo v stiku, po prvem testiranju ni okužen s covidom-19.