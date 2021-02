Testiranja šolnikov, obrtnikov, trgovcev: zdravstvo na robu kaosa in kolapsa

Ne le za ljudi, ki zaradi nenadnih vladnih odločitev več ne vedo, kje, kdaj in na čigave stroške se lahko testirajo, razmere postajajo neznosne tudi za izvajalce. Pred novim šolskim tednom jih seveda čaka testiranje zaposlenih v vrtcih in šolah. Po več kot treh mesecih in pol se v klopi vrača prva triada doslej črne goriške regije. "V ponedeljek smo že dobili poziv ZD, da se udeležimo testiranja, v torek bomo začeli s poukom po običajnem urniku," razlaga Janez Kobe , ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj.

Na prošnjo ljubljanskega zdravstvenega doma bo na Gospodarskem razstavišču od torka z osmimi medicinskimi tehniki pomagala vojska. Isti dan začnejo testirati še v Mariboru. "Šolnikov imamo približno od 2.600 do 2.700. Sedaj bomo z mobilnimi enotami obiskovali šole, naredili smo urnik. Žal seveda to ni možno v torek zjutraj, ampak od torka do četrtka bomo izvedli vsa ta testiranja," še dodaja Aleksander Jus.

Kljub omejenim zmožnostim in čeprav je dela prost dan, so bili sicer testiranje 760 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju jutri prav tako pripravljeni organizirati v Novem mestu, "vendar nam ni uspelo, ker se enostavno šolniki, razen ene šole, niso bili pripravljeni na praznik priti testirat," priznava Alenka Simonič , direktorica ZD Novo mesto.

A poleg vsega so zdaj tu še trgovci in zaposleni v storitvenih dejavnostih. "Ko zaključijo šolniki, bo jutri, torej na dan kulture, prišlo približno 100 zaposlenih v obrti v Ajdovščini," pove direktor ajdovskega zdravstvenega doma. Nič drugače ne bo niti v Mariboru. "Za trgovce smo zdaj v tistem prvem delovnem dnevu pripravili dodatne ekipe na naši lokaciji množičnega testiranja, to je na Partizanski cesti. Absolutno bomo tudi povečali delovni čas do večernih ur," še zagotavlja Jus.

Do kaosa in kolapsa sistema pa je, tako pravijo v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi , privedla še zahteva po obveznem testiranju dnevnih migrantov, ki so prestrašeni in jezni množično prosili za informacije. "Čez noč se sprejemajo ukrepi in brez nekih jasnih navodil in normalnih, razumnih časovnih okvirjev za izvedbo vsega tega. Kot da smo zadnji na koncu vasi, ki enostavno delamo brez možnosti se nekje tudi upreti temu,"pa je jasna Slavica Menciger, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi.

In tega cirkusa so, pravijo, naveličani, zato Janeza Janšo pozivajo k ureditvi razmer.Če se bo Slovenija prihodnji teden obarvala v oranžno in se bodo šole, trgovine ter ostale dejavnosti še dodatno sproščale, bo namreč pritisk nanje samo še večji.