'Hitro testiranje cepljenih ni najbolj smiselno, pomembno je spoštovanje ukrepov'

"Vsekakor pričakujemo, da bomo z novimi ukrepi omejili porast novih okužb, z upanjem, da bodo vsi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje, to tudi dobili," pravi Mateja Logar. Seveda moramo ukrepe spoštovati in jih ne smemo izigravati, poudarja vodja svetovalne skupine.

Na vprašanje, ali bodo imeli v zdravstvu dovolj postelj za oskrbo covidnih bolnikov, je Mateja Logar odgovorila: "Upamo, da se je IJS v svoji napovedi zmotil in da bo kakšna postelja še ostala prosta." Dodala je, da so v zdravstvu zelo na tesnem in da se trudijo na vso moč, da najdejo ne le prazne postelje, ampak tudi ljudi, ki bodo za bolnike skrbeli.

Že nekaj časa opozarjajo, da epidemija prizadene tudi ostale paciente, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje zaradi ostalih neurgentnih, a vseeno pomembnih stvari, je poudarila: "Ni torej vseeno, kdaj je pacient v postopku in operiran zaradi rakave bolezni – to se mora zgoditi čim prej. In če moramo nujno sprejeti nekoga, ki zaradi covida ne more dihati in potrebuje kisik, ne moremo sprejeti nekoga, ki zdravljenje sicer potrebuje, vendar tisti trenutek ne življenjsko nujno, "poudarja.

Kako smiselno je hitro testiranje za cepljene brez simptomov? Na vprašanje, kako vidi to, da so nekatera podjetja vzpostavila hitra testiranja tudi za tiste, ki so cepljeni, odgovarja, da se lahko trenutno vsak brezplačno testira, tudi če je cepljen ali prebolevnik. "A zavedati se moramo, da testiranje oseb brez simptomov po cepljenju ni najbolj smiselno," poudarja Logarjeva. "S tem naredimo bolj malo, saj je lahko v tem obdobju koncentracija virusa prenizka in ga s hitrimi antigenskimi testi ne zaznamo." Izpostavila je, da sta zato izjemno pomembna nošnja mask in upoštevanje ostalih samozaščitnih ukrepov.

'Testiranje omogoča odprte šole' Na vprašanje, kaj pa bo prineslo samotestiranje v šolah, s katerim se nekateri starši ne strinjajo, odgovarja, da testiranje omogoča, da šole ostajajo odprte: "Ves čas smo se pogovarjali o tem, da mora biti šolski sistem odprt, in z možnostjo testiranja, ki mora biti nadzorovano, je to izvedljivo. Še vedno je več tistih staršev, ki si želijo, da so otroci v šoli na varnem, kot tistih, ki temu nasprotujejo. In prav je, da jim prisluhnemo."

Odslej so za šolarje tudi obvezne kirurške maske, ki jih v trgovinah še ni dovolj. Za zdaj naj otroci uporabljajo tiste iz blaga, ko se bodo zaloge znova vzpostavile, pa naj preidejo na kirurške maske, pojasnjuje Logarjeva.

Kaj sporoča pred martinovanji? Logarjeva priporoča e-martinovanje, torej po spletu. Tako bomo poskrbeli za to, da bomo ostali zdravi tako mi kot naši bližnji, pravi: "Martinovanj bo lahko, če ostanemo živi in zdravi, še veliko, zdravje in življenje pa imamo samo eno."