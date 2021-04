Testiranje dijakov bo potekalo v šolah, učitelji ob tem opozarjajo na stigmo otrok

Še v ponedeljek je zdravstveni minister Janez Poklukar, na vprašanje, kje naj bi se učenci tretje triade in srednješolci samotestirali zatrdil:"V domačem okolju in potem posredovat rezultat odgovornim." In če je s to izjavo umirl razburjene starše in zaskrbljene šolnike, pa je včeraj Poklukar presenetil s spremenjeno odločitvijo:"Te izvajajo učenci tretje triade v šoli."

Da se v šoli samotestirajo tudi dijaki, so odločevalci včeraj končno uradno povedali tudi srednješolskim ravnateljem. Te so na sestanek povabili sploh prvič po skoraj dveh tednih, odkar se o tej možnosti govori. Sedaj so ravnatelji ogorčeni. Po njihovem mnenju testiranje v šolo ne sodi. "Smatramo, da je samotestiranje doma veliko boljše. Dijak ostane doma in ne prenaša okužbo v šolski prostor. Učiteljem so sicer pokazali promocijski film, ki bi ga pred začetkom testiranja zavrteli učencem," pojasnjuje Fani Al Mansouriz Zdrženja ravnateljev. Hkrati pa še izpostavlja, da na teh filmih ni videti nikakršne zaščitne opreme za učitelje, ki bodo morali odčitavati teste.