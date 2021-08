Testiranje s hitrimi antigenskimi testi po novem plačljivo

V Ljubljani bo testiranje še naprej potekalo v mobilni enoti simulacijskega centra pred Mestno hišo, in sicer vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Gre za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, v vzgoji in izobraževanju in osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.

Plačljivo testiranje naj bi spodbudilo cepljenje. "Ljudje bi morali končno razumeti, da je precepljenost ključna in da bomo imeli brez tega zelo velike težave jeseni," pravi direktor NIJZ Milan Krek.

Pogoj PCT je nujen za praktično vsak zaprti javni prostor, prav zato na testirnih mestih pričakujejo gneče. Velik naval bi lahko nekoliko olajšali testi za samotestiranje, a vlada za to še ni prižgala zelene luči.

Medtem samotestiranje za dijake in zadnjo triado osnovne šole že velja. Pristojni so v petek obljubljali, da staršem in starim staršem, ki bodo v vrtec in šole prihajali po otroke, ne bo potrebno izpolnjevati pogoja PCT. A iz odloka je razvidno, da bodo pogoj PCT v vzgojno-izobraževalnih ustanovah morale izpolnjevati vse osebe, starejše od 15 let.