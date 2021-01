Testiranje s hitrimi testi v Ljubljani po novem na Gospodarskem razstavišču

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so sporočilio, da bodo s torkom, 12. januarjem, izvajanje množičnega testiranje s hitrimi antigenskimi testi zaradi lažje dostopnosti in večjega prostora ob večjem povpraševanju začeli na Gospodarskem razstavišču (GR). V Športni dvorani Kodeljevo ne bo več potekalo.

Testiranje na GR bo jutri izjemoma potekalo od 13. do 16. ure, sprejem je možen do pol treh. Testiranje s HAGT v dvorani A na Gospodarskem razstavišču bodo od 13. 1. 2021 do nadaljnjega izvajali od ponedeljka do petka, od 11. do 15. ure, s sprejemom do pol dveh.