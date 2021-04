Kako poteka samotestiranje učencev na avstrijskih šolah?

Testiranje je povsem preprosto, v sodelovanju z NIJZ že pripravljajo gradivo. "V naslednjem tednu bomo praviloma izvedli prva izobraževanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Testirali naj bi se s podobnimi testi, kakršne že od 15. februarja uporabljajo avstrijski šolarji," pojasnjuje minister za zdravje Janez Poklukar.

Kako poteka testiranje?

V dvojezičnem šolskem centru Železna Kapla so dovoljenje za testiranje podpisali prav vsi starši. Opravljen test je vstopnica za k pouku, učenec, ki ga ne bi hotel opraviti, bi se moral šolati od doma. "Učiteljica pride po teste in to kasneje opravi v razredu. Ona teste tudi razdeli," tako potek testiranja opisuje ravnatelj Šolskega centra Železna Kapla Henzi Nečemer.Nato se vsak učenec podpiše na test, požgečka po začetnem delu nosu, vloži paličico v test in ga vrne učiteljici."In učiteljica potem nakaplja tekočino in čaka. To se pravi, da otroci med sabo ne vidijo, kakšen rezultat imajo drugi," še dodaja Nečemer.

Pri nas so ravnatelji prepričani, da bi taka navodila morali prejeti pred izidom okrožnice." Na moji šoli smo samo preposlali okrožnico ministrstva, da ne bodo rekli, da si zopet ravnateljica izmišljuje nekaj po svoje," razlaga Fani Al Mansour iz zveze srednjih šol in dijaških domov. "Brez tega bo verjetno odstotek staršev, ki bo pripravljenih svoje otroke testirati, še bistveno nižji,"meni Gregor Pečan iz Združenja ravnateljev Slovenije. V šolskem centru Železna Kapla je bil v mesecu in pol testiranj pozitiven zgolj en učenec. Še ta se je kasneje na PCR-testu izkazal za negativnega. A če je to pogoj, da so šole odprte, avstrijski ravnatelji testiranje podpirajo.

Samotestiranje bi pripomoglo k ohranjanju odprtih šol na dolgi rok

Samotestiranje učencev in dijakov bi na dolgi rok pripomoglo k ohranjanju odprtih šol, so prepričani na zdravstvenem ministrstvu. S tem namenom je minister za zdravje Janez Poklukar napovedal možnosti samotestiranja:"V tednu, ko se šole odprejo, vsaj zaenkrat se tako zdi. V četrtek ali petek bi lahko začeli s samoizvedbo." Ravnatelji so že prejeli okrožnico, naj do torka, do tedaj ni več niti enega delovnega dne, sestavijo seznam za testiranje pripravljenih mladostnikov. "Zelo nedorečeno in zelo nepremišljeno je takole enostransko iti v eter," razlaga Fani Al Mansour iz zveze srednjih šol in dijaških domov. "Ničesar ne vemo o tem testiranju. Ampak popolnoma ničesar. Na ministrstvu mirijo, da bodo vse informacije šole izvedele pravočasno," še dodaja Gregor Pečan iz Združenja ravnateljev Slovenije.