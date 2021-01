Peticije, širjenje strahu med učitelji: zakaj je testiranje pomembno?

Vrtci in osnovne šole jutri odpirajo vrata v regijah z boljšo epidemiološko sliko, še prej pa bodo torej na okužbo z novim koronavirusom testirali učitelje in vzgojitelje, ki bodo morali nato test ponoviti vsakih sedem dni. Testiranja se ni treba udeležiti tistim, ki so covid-19 že preboleli, od okužbe pa je minilo najmanj 21 dni ali največ tri mesece.

V zvezi s testiranjem učiteljev in vzgojiteljev se sicer zadnje dni dviguje ogromno prahu, številni so nad tem, da bi morali na test, zgroženi, o čemer pričajo številne objave na družbenih omrežjih.

Hitri testi lahko namreč po mnenju nekaterih, če so obvezni, pomenijo omejitev ustavne svoboščine o nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti.

To sicer ni prvi takšen val pomislekov. Ta se je zgodil že novembra, ko se je začelo redno testiranje zdravstvenih delavcev, od takrat pa so se za ukrep rednega testiranja zaposlenih odločila tudi številna podjetja, kar je povzročilo, da so se s problematiko začeli ukvarjati tudi sindikati.

Stališče pristojnega ministrstva sicer pravi, da mora v primeru nevarnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2 na delovnem mestu delodajalec zaščititi zdravje in varnost delavcev z revizijo svoje ocene tveganja in določiti preventivne ukrepe, pri čemer pa mora dati prednost kolektivnim ukrepom pred individualnimi. Ob tem naj upošteva tudi predpise za obvladovanje epidemije, ki za določene dejavnosti in delovne procese predvidevajo presejalne programe za zgodnje odkrivanje okužb in testiranje delavcev. Lahko pa se delodajalec za to odloči tudi na podlagi strokovnega priporočila svojega izvajalca medicine dela in strokovnega delavca za varnost pri delu.

Številni delodajalci so se, da bi poskrbeli za nemoten potek delovnega procesa ter varnost zaposlenih, na koncu odločili prav za to možnost testiranja, ki zdaj torej prihaja tudi na področje vzgoje in izobraževanja.