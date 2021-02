Testiranje zaposlenih velik organizacijski zalogaj, v OZS bi ga odpravili

"Pritiski na zdravstveno osebje in vstopne točke za odvzem brisa bodo tako še večji. Zato se vrstijo pozivi obrtnikov, podjetnikov in trgovcev, da bi odpravili tudi testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Seveda pa so vsi zaposleni še naprej pripravljeni upoštevati stroge zaščitne ukrepe, kot so uporaba mask in razkužil, saj si vnovičnega zapiranja dejavnosti nihče ne želi, " so dodali.

Vlada je prisluhnila tudi pobudi OZS, da bi za zaposlene v obrti in podjetništvu veljala podobna pravila kot za šolnike, namreč, da se ne bi bilo treba tedensko testirati tistim, ki so že preboleli covid-19 ali so se cepili. Kljub vsemu pa se med člani porajajo dvomi o zanesljivosti hitrih testov, številni med njimi pa ne morejo pravočasno zagotoviti zdravstvenega osebja, ki bi izvedlo testiranje. V začetku tedna se namreč testirajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, po novem pa se bodo morali testirati še v vseh ostalih dejavnostih, tudi frizerji, posamezni serviserji in montažerji, pedikerji, manikerji in trgovci.

"Odločitev vlade, da se odpravi testiranje strank ali potrošnikov, pozdravljamo. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada v celoti krila stroške testiranj zaposlenih v obrti in podjetništvu, kot nam je bilo obljubljeno minuli teden. Še vedno pa ostajata zaprti panogi gostinstva in turizma, zato si želimo, da se za ta segment gospodarstva sprejmejo posebni ukrepi pomoči ," je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh .

Obveznemu testiranju nasprotujejo tudi v društvu Slovenska kmečka zveza, kjer so izpostavili kmete, ki prodajajo doma in na tržnicah. Zavzeli so se tudi za trgovce, učitelje, obrtnike in druge, "ki jim nezanesljivi hitri testi pogosto predstavljajo veliko breme ob zelo vprašljivih učinkih". Vlado pozivajo, naj dodatno razmisli o tem ukrepu ter skuša poiskati manj vprašljive in bolj učinkovite oblike zaščite pred širitvijo covida-19.

Kmetom se za prodajo doma sicer ni treba več testirati. Odlok, ki ga je vlada sprejela v četrtek, namreč določa, da bo prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji odslej urejena v okviru določil o osebnem prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih. To pomeni, da tudi za to dejavnost ni zahtevano testiranje zaposlenih.

Testiranje zaposlenih za trgovce velik organizacijski zalogaj

Z današnjim dnem morajo imeti v skladu z vladnim odlokom tudi trgovci v trgovinah, ki v pretežni meri prodajajo živila, negativen test na novi koronavirus. Večje trgovske verige priznavajo, da je testiranje logistični in organizacijski zalogaj, a zagotavljajo, da so v trgovinah le zaposleni z negativnim testom.

V Mercatorju zaposlene napotujejo na lokalne točke za množično testiranje, izvajajo pa ga tudi na več lastnih lokacijah. "Mercator je največji zaposlovalec v Sloveniji z več kot 460 trgovinami, zato je izvedba testiranja zaposlenih v maloprodaji velik organizacijski in logistični podvig," so povedali. Tedensko bodo tako testirali nekaj tisoč zaposlenih v maloprodaji in s tem zagotovili, da bodo trgovine tudi v prihodnje nemoteno poslovale. Po predvidevanjih bodo število točk, kjer se izvaja testiranje, še povečali. Poslovodje vodijo evidenco testov zaposlenih, tako da bodo od danes in dokler bo veljala zahteva testiranja delali le zaposleni z veljavnim negativnim izvidom.

V Lidlu so testiranje za sodelavke in sodelavce v prodaji pripravili testiranje z zunanjim izvajalcem kar na svojih lokacijah. Potekalo je v sredo in četrtek. "V tem tednu se je testiralo skoraj 900 zaposlenih na 61 lokacijah, kar je bil logistično kar zahteven podvig," so pojasnili. Tudi v naslednjem tednu bodo testiranje pripravili na svojih lokacijah, kako pa bo v prihodnje, bo odvisno od nadaljnjih vladnih ukrepov. V podjetju so sicer v skladu s sedmim protikoronskim zakonom že do 31. januarja vložili zahtevek za povračilo stroškov testiranja zaposlenih od države. V primeru, da se zaposleni organiziranega testiranja ni mogel udeležiti in se je testiral v zdravstvenem domu, mu bodo prav tako povrnili morebitni strošek.

Za tedensko obvezna testiranja več kot 1400 sodelavk in sodelavcev v 89 trgovinah Hofer po Sloveniji so v sodelovanju z zdravnikom medicine dela izbrali izvajalce v posamezni regiji oziroma kraju. Gre za regionalno pooblaščene laboratorije, ki so pooblaščeni s strani ministrstva za zdravje. Zaradi trenutne "izjemne frekventnosti" tovrstnih testiranj seznam sestavljajo tako vstopne točke lokalnih zdravstvenih domov in ostalih javnih testiranj kot tudi samoplačniška testiranja pri izvajalcih medicine dela, so pojasnili. Organizacijo testiranj so v celoti prevzeli regionalni vodje trgovin ter zaposleni v zdravstvu. Stroške testiranj pri samoplačniških izvajalcih krije Hofer, ki svojim prodajalkam in prodajalcem hkrati testiranje in prevoz do kraja njegovega izvajanja šteje v delovni čas. Prav tako bodo sodelavcem povrnili potne stroške prevoza do kraja testiranja in nazaj.

V Sparu Slovenija so zaposlene prav tako do roka testirali z usposobljenimi izvajalci na lokaciji posamezne trgovine, kar je predstavljalo precejšen logistični zalogaj, a hkrati zaposlenim poenostavilo postopek. "Posebnih težav pri testiranju nismo imeli. Testi so bili povečini negativni, zato težav z organizacijo dela in nadomeščanji nimamo," so dodali. Kar zadeva financiranje, so se v podjetju prijavili na pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19 v sklopu določil sedmega protikoronskega zakona, s čimer bodo krili strošek testov.

V Tušu pa so navedli, da imajo glede na veljavni vladni odlok izdelan načrt izvedbe testiranja zaposlenih po Sloveniji, kjer v celoti upoštevajo določbe. "Z mobilnimi ekipami za testiranje se trudimo pokriti naše poslovalnice po Sloveniji, kar je za celotno ekipo velik organizacijski zalogaj," so zapisali.