Vedno manj učencev zavrača testiranje, nekateri starši zaradi ukrepov na Ustavno sodišče

Zaradi zavračanja ukrepov se je po danes posodobljenih podatkih minulo sredo šolalo skupaj 7264 učencev, kar je 3,77 odstotka vseh. Ta delež je po testiranjih v petek in ponedeljek padal in je s tem ponedeljkom pod tremi odstotki.

Simulacija je opravljena na osnovi vnosa podatkov 85 odstotkov šol. V osnovnih šolah je od minule srede za necepljene in tiste, ki covida-19 niso preboleli, trikrat na teden obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šolah, izvajajo ga ob ponedeljkih, sredah in petkih.

V ponedeljek se je samotestiralo 127.960 oz. 66 odstotkov učencev. Pozitivnih je bilo okrog 270 testov. Testiranje zavrača in se izobražujejo na daljavo manj kot tri odstotke učencev, kar je 0,8 odstotne točke manj kot v sredo. 31 odstotkov učencev pa je v karanteni, so cepljeni proti covidu-19 ali so covid preboleli.

Civilna iniciativa staršev zaradi samotestiranja na ustavno sodišče

V civilni iniciativi so pobudo za ustavno presojo vložili, ker menijo, da je "vlada pod krinko varovanja splošnega zdravja šla predaleč" ter da odloki niso ustavni oziroma silijo ravnatelje, učitelje in starše v protipravna ravnanja.

Nasprotujejo ukrepom, ki so po njihovem mnenju tudi vsebinsko vprašljivi, saj so "rezultati ukrepov v zadnjem letu porazni in vedno slabši". Z odloki brez zakonske podlage in drugimi predpisi država ne more omejevati pravic državljanov, še najmanj pa otrok, so zapisali v iniciativi, kjer nasprotujejo tudi nošenju mask v šolah.

Pred začetkom obveznega testiranja v šolah je bilo sicer slišati kar nekaj pomislekov, tudi osnovnošolskih ravnateljev, ki so predlagali, naj se učenci prve triade samotestirajo doma, a je nato samotestiranje v šolah steklo dokaj gladko. Kljub temu nekateri starši testiranju v šolah in obveznemu nošenju mask nasprotujejo, kar se ponekod izražali tudi s protestiranjem pred šolami.