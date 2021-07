Vlada: Testiranje še naprej brezplačno za nekatere skupine

Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele covida-19 oziroma niso polno cepljene proti covidu-19. Sem spadajo uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke ter osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti.

Za učence in dijake se bo samotestiranje s hitrim antigenskim testom izvajalo tako, da bodo ti sami opravili odvzem brisa in odčitali rezultat. O izvidu je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.

Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške odvzema brisa, izvedbe mikrobioloških preiskav, obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,

testa HAG ter informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških preiskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna. "Kadar izvajalec programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka." Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov, so še sporočili iz vlade.