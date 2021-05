Težave s potrdili o prebolelosti: ponekod plačljiva, kako je s prevodi?

Ob sproščanju ukrepov in poletni turistični sezoni, ki je pred vrati, se povečuje povpraševanje po izvidih, potrdilih in dokazilih o tem, ali smo covid-19 preboleli oziroma ali smo bili cepljeni. Načini, kako priti do takšnega dokumenta, pa so zelo različni. V nekaterih zdravstvenih domovih jih izdajajo brezplačno, drugod je zanje treba plačati 20 evrov. Ponekod potrdila brez težav izdajajo v angleškem jeziku, spet drugje je treba za prevod najeti prevajalca. Vse to zato, ker ministrstvo za zdravje še vedno ni postavilo enotnih pravil – zdravstvene domove tako le poziva, da vsa potrdila izdajajo brezplačno.

V Kamniku potrdil o prebolelosti doslej niso zaračunavali, so pa ponekod plačljiva. Denimo v Nazarjah in Ljubljani potrdilo stane 15 evrov, v Domžalah 20.

V kamniškem zdravstvenem domu je po besedah Rebolja s tem kar velika težava – kot pravi, so ljudje pričeli kar nekoliko 'pritiskati' za ta potrdila. "Še posebej zdaj, ko je lepo vreme, še posebej zdaj, ko se bliža turistična sezona."

Načinov, kako posameznik pride do takšnega potrdila, pa je več. Najenostavneje in najhitreje je na portalu zVEM, a mora oseba zanj imeti digitalno potrdilo. Pridobite ga lahko na upravni enoti, nanj je treba čakati okoli 10 dni, ima pa ga le okoli 320.000 prebivalcev. Vsi ostali morajo po takšno potrdilo k svojemu zdravniku.

"Največ želja je po potrdilih o HAT, po izvidih PCR, potrdilih o prebolelosti in zdaj po novem tudi celo potrdila o cepljenju, kljub temu, da vsak po samem cepljenju neko potrdilo dobi," pripoveduje direktor Zdravstvenega doma (ZD) Kamnik Sašo Rebolj .

Obisk nogometne tekme, lokala ali kina in pa bližajoče se poletje, ki ga marsikdo preživi na tujem, letos zahtevajo določena potrdila, povezana s covidom-19.

Precej pa je tudi oblikovnih razlik – od potrdil, napisanih na roko, do obrazcev, ki so jih ustvarili posamezni zdravstveni domovi. Kar povzroča precej zmede doma in priložnosti za potvarjanje na tujem.

"Problem, ki ga taka situacija poraja, je zelo pereč. To so iznajdljivi ljudje, ki potem rečejo: 'Joj, jaz bom malo spremenil, saj od prejšnjega tedna bo tudi dobro'. To so katastrofalne geste za tistega, ki se jih posluži," ponazarja Andrej Šter, vodja konzularne službe na Ministrstvu RS za zunanje zadeve (MZZ).

Žal pa so takšne geste precej verjetne, zato je uvedba digitalnega zelenega potrdila nujna. To sicer ne pomeni, da ne bo mogoče goljufati, bo pa možnosti bistveno manj. Do takrat pa lahko potujemo s potrdilom o cepljenosti ali izvidom testa v angleškem jeziku.

"Pošiljatelj nam na sprejemnem listu, ki ga dobimo z vzorcem, označi, da želi tudi izvid v angleščini in ga dobi. To ne podraži izvida," pove Katarina Prosenc Trilar, virologinja na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Laboratorij, kot je denimo Inštitut za mikrobiologijo, pa že v osnovi pošlje izvid v obeh jezikih. To prakso bodo posvojili tudi na nacionalnem inštitutu. Oseba, ki pa je covid-19 prebolela pred meseci, pa lahko takšno potrdilo dobi tudi za nazaj.

Prosenc Trilarjeva svetuje, da je najbolje, da se obrne na svojega osebnega zdravnika oziroma na mesto, kjer so mu bris odvzeli. "Tam bodo tudi vedeli, kam je bil bris poslan," pravi ter dodaja, da je namreč že kar nekaj laboratorijev, ki okužbo z novim koronavirusom diagnosticirajo. Nanje se lahko obrne tudi zdravnik, "in mi mu izdamo izvid tudi v angleščini, na NLZOH tega ne računamo posebej".