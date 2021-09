Nedelujoče QR-kode, pogoj PCT lahko dokazujete z več potrdili

Nekateri bralci so opozorili še, da imajo težave zato, ker v portalu zVem še ni zabeleženo, da so se ta teden cepili. Na NIJZ so potrdili, da so zaznali težave na IKT infrastrukturi. "Nekatere ustanove ne morejo oddajati v CRPP, veliko uporabnikov ne prejme SMS-a po testiranju. Napake se odpravljajo," so nam sporočili.

Težav tako nimajo samo cepljeni, pač pa tudi tisti, ki se testirajo. "Tam, kjer sem opravila hitri antigenski test, izdajo za negativen izvid ročno izpolnjen obrazec. S takšnim potrdilom pa imam na terenu težave, saj za izkazovanje izpolnjevanja pogoja PCT zahtevajo QR-kodo, ki jo preverijo z aplikacijo," nam je sporočila bralka.

Glede na podatke ministrstva za zdravje je dokazilo o testiranju sicer lahko v dveh oblikah: bodisi izdano potrdilo o rezultatu opravljenega testiranja izvajalca testiranja bodisi evropsko digitalno covidno potrdilo o testiranju.