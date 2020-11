Težave zdravstvenih delavcev pri dokazovanju okužbe na delovnem mestu

Če pravilno uporabljate zaščitno opremo, se ne morete okužiti, zato vam ob bolniški odsotnosti ne pripada 100-odstotno nadomestilo plače. Takšno je stališče ministrstva za zdravje in odgovor na pozive zdravstvenih delavcev, naj jim delodajalec prizna, da so se okužili v službi. Zdravstveni delavci so ogorčeni in obupani. Največje težave z dokazovanjem, kje so se okužili, pa so v domovih za starejše, kjer zaposleni že tako delajo na robu zmogljivosti.

"Delaš v nemogočih razmerah in že vnaprej veš, da nihče ne stoji za tabo. Počutiš se popolnoma razvrednotenega in nepomembnega," pripoveduje medicinska sestra Polona Tanšek Aškerc o izkušnji svojega prijatelja, ki je prav tako zdravstvenik. Delodajalec mora za 100-odstotno kritje plače izpolniti prijavo poškodbe na delovnem mestu. Tako se po navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje obravnava okužba s koronavirusom. A v vseh zdravstvenih sindikatih opozarjajo, da delodajalci pogosto ne verjamejo, da so se zaposleni okužili v službi.

"Zdravstveni delavci in delavci v socialnem varstvu morajo hoditi na delo in nato jim nekdo upa reči, da se nihče ni okužil na delovnem mestu,"je ogorčena Irena Ilešič Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Po mnenju zdravstvenih delavcev to izhaja iz stališča ministrstva, da okužba z virusom sarc-cov-2 pri zdravstvenih delavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu, zato da podlage za 100-odstotno nadomestilo ni.

Ob ustrezni uporabi ustrezne varovalne opreme, namreč po mnenju ministrstva, do okužbe ne more priti. Izjema bi bila možna zgolj v primeru varnostnih odklonov, na katere zaposleni nima vpliva, kot na primer če bi mu agresiven pacient poškodoval opremo, čemur pa mora slediti analiza. A medtem ko sindikati zavračajo množično prenašanje okužbe v prostem času, da nimajo časa za neformalna druženja, saj v prostem času počivajo in nabirajo moči za nov delovni dan, vodje zdravstvenih ustanov že lep čas opozarjajo, da se okužbe pri zaposlenih pojavljajo po vikendih. "Nekaj tednov opazujemo, da se nam okuženi zaposleni pojavljajo po vikendih, ob ponedeljkih, kar pomeni, da se nekaj dogaja v petek, soboto in nedeljo, na kar pa nimamo prav posebnega vpliva," meni direktor mariborskega UKC Vojko Flis. Tudi generalni direktor ljubljanskega UKC Janez Poklukar pravi, da je"velika večina okužbo dobila zunaj ali pa med seboj z druženjem med odmori".

Številne ustanove, zlasti bolnišnice in zdravstveni domovi, v praksi preverjajo, kje se je zaposleni okužil, in, če se je okužil na delu, iz svojega žepa krijejo 10-odstotno razliko do polnega nadomestila. Največ težav s tem pa imajo zaposleni v domovih starejših. "Glede na trenutno zakonsko definicijo to res ni poškodba pri delu. Poleg tega je težko potrditi, da je prišlo do okužbe v službi, torej med opravljanjem dela," pove direktorica DEOS centrov starejših Irena Vincek. Dodaja še, da so ob ustrezni spremembi zakonodaje so pripravljeni izplačati polno nadomestilo.