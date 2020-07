Težka preizkušnja Mariborčana s covidom-19: tri tedne v umetni komi

Kar 68 dni, od 12. marca do 14. maja, je 55-letni Mariborčan Marko Seifried moral preživeti v UKC Maribor. Najverjetneje se je okužil v Estoniji v začetku marca, kjer je kot mednarodni odbojkarski sodnik sodil na tekmi, ali pa na poti do tja prek različnih letališč. Nato se je začela njegova kalvarija. "Moja izkušnja je zelo huda, da tako rečem. Covid sem preboleval v najhujši možni obliki, skoraj 70 dni, kar je, normalno, pustilo posledice."

Dejavnik tveganja je sicer njegova milejša oblika sladkorne bolezni, a ne potrebuje inzulina. Veljal je za zdravega moškega, bil je v dobri telesni kondiciji. Pred 15 leti je sicer doživel možgansko kap, vendar je po njej popolnoma okreval.

"Bil je eden od bolnikov, ki so bili najdlje hospitalizirani, bilo je kar nekaj bolnikov, ki so bili v naših očeh mladi, to so ljudje v 50. letih, zelo fit sicer, ki niso imeli nekih resnih obolenj, ampak so zaradi virusne pljučnice potrebovali ventilacijo,"pojasnjuje Sibila Unuk z Oddelka za infekcijske bolezni UKC Maribor. Kar tri tedne je bil v umetni komi, priklopljen na ventilator. Izgubil je več kot 20 kilogramov. "Od tega večinoma mišic, tistih prve dva, tri tedna po zbujanju nisem mogel ne vstat iv postelji, ne roke dvigniti, ne jesti, nekaj časa so me hranili s pasirano hrano skozi injekcijo, kasneje z žlico. Vse to je morala zame narediti sestra,"pravi Marko.

Ko so ga zbudili iz kome, je v bolnišnici okreval še mesec dni. Hvaležen je celotnemu zdravstvenemu osebju na oddelku. Virusa ne smemo podcenjevati, opozarja zdravnica.

"Mogoče je sedaj manjše število obolelih, kar pa ne pomeni, da ni nevarnosti, da se število ne poveča in da ne pride tudi do takih težkih primerov, kot smo jih videli v spomladanskem času. Ogrožene pa so vse starostne skupine, zagotovo najbolj starostniki in ljudje s pridruženimi boleznimi, ampak tudi mladi, zdravi odrasli lahko zbolijo za težko klinično sliko, da potem potrebujejo intubacijo in umetno predihavanje,"pripoveduje Sibila Unuk.

In tudi to je razlog, da je Marko Seifried svojo zgodbo delil z nami – ne da bi strašil, ampak da pove, kako zahrbten je ta virus. Zaradi težje preležanine je še vedno na bolniškem dopustu, vendar je vesel in hvaležen, da je ostal živ.