'Težko je že napovedati, kako bo jeseni potekal pouk'

Čeprav je v zadnjem času opaziti, da se na dan izvede nekoliko manj testov, pa Bojana Beović pravi, da kriteriji oz. smernice, kdaj se posameznika napoti na testiranje, ostajajo isti. Torej vse, ki kažejo znake okužb dihal, se napoti na testiranje. Je pa dejstvo, da so ljudje na dopustih in če so blago bolni, verjetno ne gredo k zdravniku. Poleg tega pa je poleti manj okužb dihal.

Tistih, ki jim je bila zaradi tesnega stika z okuženo osebo odrejena karantena, se praviloma ne testira, saj to nima smisla, pravi Beovićeva. Te osebe potencialno inkubacijsko dobo, pa tudi bolezen, pričakajo v karanteni, torej v okolju, kjer ni bojazni, da bi širili virus. Tako se osebe, ki so v karanteni, testira na okužbo le redkokdaj, na primer takrat, ko se ne ve, kdo je izvor izbruha, denimo v domovih za starejše.

Na ministrstvu za izobraževanje so namreč pripravili štiri modele poteka pouka v jeseni. Skrajna sta, da vsi šolarji pridejo v šolo brez omejitev oz. da so vse šole zaradi izjemno slabe epidemiološke slike popolnoma zaprte. In potem sta predvidena še dva vmesna modela - kombinacija pouka v razredu in po spletu.

Tako bi imeli učenci od 1. do 5. razreda pouk v šoli, torej v fizični obliki, preostali na daljavo. Drugi model predvideva, da je lahko nekaj učencev, tudi predmetne stopnje, v šoli, drugi pa se šolajo na daljavo. Beovićeva upa, da bodo uspeli individualno obravnavati izbruhe okužb v šolah in da ne bodo prišli do položaja, da bi bilo treba v vseh šolah spreminjati scenarije.