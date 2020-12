'Težko leto lahko zaključimo z vedrino in obrnemo nov list v boju proti pandemiji'

"Danes smo evropski zgodbi o uspehu dodali novo pomembno poglavje. Odobrili smo prvo varno in učinkovito cepivo proti COVID-19. Kmalu bo na voljo še več cepiv. Odmerki danes odobrenega cepiva bodo dostopni vsem državam EU hkrati in pod enakimi pogoji. Tudi začetek cepljenja na evropski ravni bo pomemben trenutek enotnosti. Tako lahko to težko leto zaključimo z vedrino in obrnemo nov list v boju proti pandemiji. Vsi smo v istem čolnu,"je ob tem dejala predsednica EK Ursula von der Leyen.

Tudi komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je ocenila, da je to velik dan za Evropo: "Je dan resnične evropske solidarnosti v dejanjih. Po več mesecih dela je naša strategija EU za cepiva obrodila sadove – hkraten dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv za vse države članice. Danes vidimo, kaj lahko dosežemo skupaj, s skupnim delom v močni evropski zdravstveni uniji. Evropa, ki ji ni vseeno in ki nudi oporo. Evropa, ki stori vse, kar je v njeni moči."

Dovoljenje je prišlo potem, ko sta družbi BioNTech in Pfizer 1. decembra vložili uradno vlogo za pogojno dovoljenje za promet. Že pred tem je EMA 6. oktobra začela analizirati njune podatke o cepivu v "tekočem pregledu".

In prav ta pristop je omogočil, da je lahko EMA hitro ocenila vlogo za pogojno dovoljenje za promet. Gre za postopek pregleda, ki je posebej zasnovan za izredne razmere, se zagotovi kar najhitrejša ocena, vseeno pa se ohranijo ter v celoti in temeljito ovrednotijo vse zahteve glede varnosti, učinkovitosti in kakovosti cepiva.

"Cepivo družb BioNTech in Pfizer temelji na tehnologiji informacijske ribonukleinske kisline (mRNK). Slednja celicam omogoča proizvodnjo neškodljivih delcev virusnih beljakovin, ki jih človeško telo uporabi za oblikovanje imunskega odziva, ki prepreči poznejšo naravno okužbo ali se bori proti njej. Ko oseba prejme cepivo, njene celice preberejo genska navodila in proizvedejo delce "koničastega proteina", tj. beljakovine na zunanji površini virusa, s pomočjo katere virus vstopi v celice telesa, se razmnoži in povzroči bolezen. Imunski sistem osebe bo nato to beljakovino obravnaval kot tujo in proti njej razvil naravni obrambni mehanizem, se pravi protitelesa in celice T.,"pojasnjujejo pri EK.