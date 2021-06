Tik pred poletno sezono: bo Hrvaška le sprostila omejitve za prehajanje meje?

Velike spremembe se bodo, kot kaže, dogajale tudi pri prehodu meja, ki so po sproščanju ukrepov in pred turistično sezono na udaru. Bruselj tako predlaga, da za cepljene in prebolevnike ne veljajo ukrepi testiranja in karantene. PCR-testi pa naj bi povsod veljali 72 ur, hitri 48. Poglejmo, kako lahko trenutno prehajamo meje držav, kamor zahajamo najpogosteje.

Okrog 95.000 tujih turistov je minuli konec tedna prečkalo hrvaško mejo. Od tega okrog 12.000 Slovencev, pravijo na Hrvaški turistični zbornici. Zgodi se, da čez mejo ne gre brez težav. "Zaradi hitrega spreminjanja ukrepov včasih pride do različnih interpretacij, tako da se potem na meji včasih zatakne. V takšnem primeru je najboljše, da potem kontaktirajo nas. Če mi takrat še nimamo odgovora, pa ga seveda poiščemo," je za oddajo 24UR ZVEČER povedala direktorica Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Metka Bradetič. Pri vstopu na Hrvaško trenutno velja: negativen hitri ali PCR-test, ki ni starejši od 48 ur, potrdilo o cepljenju, pri čemer mora po drugem odmerku miniti 14 dni, potrdilo o prebolelosti oz. prebolevniki, ki so prejeli en odmerek cepiva. Otroci do 12. leta testa ne potrebujejo. "Naslednje spremembe bi morale biti čez 14 dni, ampak vem, da se Slovenija in Hrvaška pogovarjata, tako da mogoče bomo že prej dobili kakšne informacije," je dejala Bradetičeva. Po besedah mejnega policista trenutno prestopanje meje zaradi vseh preverjanj, ki jih izvajata tako slovenska kot hrvaška policija, traja veliko dlje, kot smo vajeni in bi si želeli. Če želite v teh dneh v Italijo, potrebujete negativni antigenski ali PCR-test, ki ni starejši od 48 ur, tudi registracijo na spletni povezavi, cepljenje in prebolelost vas tega ne odvežeta. K severnim sosedom lahko pridete, če imate potrdilo o cepljenju, pomemben je čas po posameznem odmerku, PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, hitri test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali potrdilo o prebolelosti. Upoštevajo tudi potrdila o testiranju na prisotnost protiteles, ki ni starejše od treh mesecev. Za vstop v Republiko Avstrijo je za vse osebe, ki vstopajo, obvezna elektronska registracija (Pre-Travel Clearance). V primeru tranzita elektronska registracija ni obvezna. Poglejmo še v Srbijo: slovenski državljani lahko vstopijo s potrdilom o cepljenju ali z negativnim PCR-testom, ki ni starejši od 48 ur. Iz poslovnih razlogov lahko brez testa vstopite pod pogoji gospodarske zbornice Srbije. V Bosno in Hercegovino je Slovencem vstop dovoljen ob negativnem PCR-testu, ki ni starejši od 48 ur. Medtem ko na Madžarsko praktično ne morete, če niste cepljeni ali prebolevniki.