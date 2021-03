Timmermans: Pri naročanju cepiva so bile v Bruslju, pa tudi v državah članicah, narejene napake

"Res je, da so bile pri naročanju cepiva v Bruslju, kot tudi v državah članicah narejene napake, " je v pogovoru za današnjo izdajo nemškega dnevnika Tagesspiegel dejal podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans . " Ob koncu pandemije sem pripravljen narediti bilanco, kaj smo naredili narobe in kaj prav."

Komisija pa je postala tarča kritik zaradi počasne odzivnosti in strateških napak pri naročanju cepiv, nekatere države članice menijo, da razdeljevanje ni bilo enakomerno in da so nekatere države glede na število prebivalcev dobile veliko več cepiva kot druge.

Potem ko je avstrijski kanclerSebastian Kurz v petek ostro kritiziral porazdeljevanje cepiv, je pet premierjev članic EU – poleg Kurza še slovenski Janez Janša ter premierji Češke, Latvije in Bolgarije – na institucije EU naslovilo pismo, v katerem so zahtevali čimprejšnji sklic vrha EU na to temo, sicer določene države članice unije preprosto ne bodo mogle izpolniti za drugo četrtletje zastavljenih ciljev glede cepljenja.