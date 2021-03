Tirolska postaja laboratorij: tarčno bi cepili vse starejše od 16 let

Nedaleč od Innsbrucka leži okraj Schwaz, ki šteje 84 tisoč prebivalcev. Med njimi še naprej razsaja in prevladuje južnoafriška različica koronavirusa. Oblasti zato pozivajo: "Pomagajte jo premagati!" Predvidoma v četrtek naj bi starejši od 16 let, in tudi tisti, ki so covid-19 že preboleli, zavihali rokave.

"Naredili smo neverjeten korak. Mislim, da česa podobnega v Evropi ta trenutek ni. Da bi zagnali takšen raziskovalni projekt,"pravi tirolski deželni glavar GünterPlatter, ki upam da bo v projektu cepljenja sodelovalo čim več ljudi. Evropska komisija je Avstriji prednostno že odobrila 100 tisoč odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech.