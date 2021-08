Nasprotniki ukrepov v šolah: Nočejo razumeti, ker so egoistični

Dušan Merc, upokojeni ravnatelj Osnovne šole Prule, je dejal, da je svet zavoda tisti, ki lahko razreši ravnatelja Petra Žureja. Pravi tudi, da ni potrebno sklicevanje ne na ministrstvo in ne na inšpekcijo. Glede bojazni odškodnin in posledičnih tožb pa je poudaril, da je to drugotnega pomena. "Otroke in starše je treba zavarovati, če drugače ne gre, tudi pred njimi samimi, kar je očitno."

Diskurz, ki ga je bilo možno videti v zbrani množici, je bil neprimeren, "to samo dokazuje, kateri ljudje podpirajo to, da se ne bi cepili. To je zelo simptomatično, da govorijo takšne stvari tisti, ki se ne želijo cepiti." Starši tistih, ki bi radi, da bi se otroci počutili in bili varni, tako morajo razumeti, da "gospod Žurej nima kaj zagovarjati ali česa ne zagovarjati. Mora ukrepati tako, kot se od njega zahteva, in zahteva se z odloki in zakoni. On je tam, da se organizira pouk in ni potreben njegov komentar o znanosti, ki je verjetno ne razume. Tudi, ko mu povedo dovolj jasno in razločno, še vedno ni razumel."

Številni ravnatelji in učitelji še vedno pravijo, da čakajo na okrožnice in navodila ministrstva za šolstvo, a kot pravi Merc, je ravnateljev 500 in so pedagoški vodje. "Ne med krizo ne zdaj nisem slišal enega pedagoškega argumenta, kako bi to moralo delovati, ampak se neprestano sklicujejo na ministrstvo in na te maske. To je postranska stvar, to morajo narediti, a bistveno je, da je njihova naloga, da organizirajo pouk." Glede odprtja šol pa je bil jasen, da je naloga ministrice in strokovnega sveta, da sprejemajo takšne odločitve, da bodo šole lahko odprte.