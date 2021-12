Violeta Tomić očitno dvomi v znanost, med covidom jemala ivermektin in hidroksiklorokin

Poslanka je na Facebooku zapisala, da se je dva tedna borila s covidom in zmagala. "Ta bolezen je res drugačna od vsega, kar sem izkusila do zdaj. Neznosne bolečine v sklepih in mišicah, popolna utrujenost, plehnat okus v ustih, krvavitve ..." Zahvalila se je vsem, ki so ji priskočili na pomoč tudi s sprehajanjem psa. "To mi je v bistvu pomenilo največ, imam prijatelje, tega se zaveš, ko si nemočen, hvaležna sem do neba!"

Poslanka je bila ena redkih, če ne celo edina v Državnem zboru, ki ni bila cepljena, na družbenih omrežjih pa je nato zapisala, da je jemala ivermektin in hidroksiklorokin. Večina je že slišala za ti zdravili, ki ju jemljete, če imate parazite oziroma za zdravljenje malarije. Sprva so znanstveniki upali, da bosta mogoče vplivala na obstoj virusa SARS-CoV-2, a so hitro spoznali, da na prebolevanje ali preživetje nimata vpliva. Pojavljale so se številne študije, ki naj bi dokazovale učinkovitost, a so bile druga za drugo umaknjene, saj so imele resne metodološke napake.

Poslanke Violete Tomić znanstvene analize in razlage niso ustavile, zapisala je: "Hidroksiklorokin in ivermektin sta mi pomagala pri prebolevanju precej hude corone. Skoraj ne smeš priznati. " V drugem komentarju pa je sledilki zapisala: "Tudi jaz sem jemala ivermektin in hidroksiklorokin. Meni je pomagalo. Če bi bili ti zdravili širše dostopni, bi bilo najbrž precej manj žrtev." Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na Tomićevo, odgovore bomo dodali, ko jih dobimo.