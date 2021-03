Tonin o angažiranju profesionalnih klicnih centrov: Na potezi je NIJZ

Medtem ko cepljenje najstarejših povsod poteka enakomerno, pa so pri cepljenju mlajših s cepivom AstraZenece precejšnje razlike. V Zdravstvenem domu Maribor so na primer že cepili novinarje ter na cepljenje povabili še delavce v nekaterih drugih sektorjih kritične infrastrukture, v Kranju pa vztrajajo pri cepljenju na podlagi posebnih navodil, ki jih pošilja NIJZ.

Na Bledu imajo težave s pošiljko cepiv, pravi direktor. Prejšnji teden so naročili 300 odmerkov, dobili pa le eno stekleničko, torej šest odmerkov. Tudi ta teden bi cepljenje šolnikov skoraj morali preložiti. S cepljenjem dobro kaže posavski in pomurski regiji, v murskosoboškem zdravstvenem domu zdaj cepijo tudi že mlajše od 65 let, ki kroničnih bolezni nimajo.

Ne glede na sezname in dobavo pa so pomoč pri cepljenju v Kranju zdaj našli pri vojski. Zaradi prostorske stiske in logističnih težav so cepljenje tam organizirali v vojašnici, vojaki pa so pomagajo tudi pri organizaciji.

Obrambni minister Matej Toninje v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je s potekom cepljenja v Kranju zelo zadovoljen, "zlasti z logističnega vidika". "Med obiskom v Kranju me je civilna zaščita opozorila, da obstajajo logistične težave pri organizaciji cepljenja, ker je zdravstveni dom lociran v centru mesta, ki je težko dostopen." In tu je Slovenska vojska priskočila na pomoč ter zagotovila prostore, cepljenje pa poteka nemoteno in hitro.

Ali lahko pričakujemo, da se bo po Sloveniji razširil kranjski model cepljenja v vojašnicah? "Ta možnost obstaja,"pravi Tonin. "Če v zdravstvenih domovih in ostalih ustanovah, ki izvajajo cepljenje, ocenjujejo, da jim lahko Slovenska vojska logistično pomaga, zlasti z zagotavljanjem določenih prostorov, potem je ta pomoč na razpolago. Vojska je dobra zlasti v logistiki."

"Pri precepljenosti, ki je ključna za to, da se vrnemo v normalno življenjem, je seveda pomembna hitrost," pravi Tonin. Hitrost lahko po njegovih besedah zagotovimo z dobro organizacijo. In prav tu se kaže razlika med slovenskimi občinami. Nekatere so se vnaprej dobro organizirale, cepljenje pa sedaj poteka hitro. "Žal jih nekateri zato neupravičeno kritizirajo. Osebno mislim, da bi jih morali pohvaliti in jih vzeti za primere dobre prakse." Pri tem je omenil Kočevje in Maribor.

Angažiranje profesionalnih klicnih centrov

Tonin je nedavno epidemiologu Mariu Fafangluponudil štiri rešitve, kako lahko pomagata vojska in civilna zaščita, predvsem pri sledenju stikom. Ena od možnosti je bila po besedah Tonina ta, da bi angažirali vojsko v klicnih centrih. Druga rešitev je bila mobilizacija civilne zaščite, tretja javna dela, četrta pa angažiranje profesionalnega klicnega centra, ki jih je v Sloveniji kar nekaj. "S Fafanglom sva v pogovoru ugotovila, da je najverjetneje najhitrejše in najenostavnejše angažirati profesionalne klicne centre."