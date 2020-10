Topolšica bi kot osrednja covid bolnišnica v Sloveniji lahko zaživela v novembru?

"Včeraj se je angažirala zunanja hiša za pripravo analize in podlag, kaj vse je treba pripraviti, od kadrovskih do ostalih zadev, in čakamo njihovo analizo," je povedal direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli . Prve ugotovitve oziroma podlage naj bi bile znane prihodnji teden, implementacija naj bi trajala približno štiri tedne.

Odgovoriti je treba na vrsto odprtih vprašanj, med drugim, kam bodo šli bolniki, ki se trenutno zdravijo v Bolnišnici Topolšica, teh je trenutno 116, kam bodo prenesli programe, ki jih izvaja bolnišnica, kam preusmerili ambulante ter kdo in kako bo skrbel za covid-19 bolnike, ki bi jih pripeljali v Topolšico.

Kadrovske zmogljivosti v Bolnišnici Topolšica so majhne, bolnišnica sama tolikšnega števila bolnikov, kot je predvideno, ne more prevzeti, opozarja direktor. Ocene so, da bi v bolnišnici, ki sicer v normalnih razmerah lahko poskrbi za do okoli 120 bolnikov, uredili sto postelj za bolnike s covidom-19.

Dodaten kader bi potrebovali za bolnike na intenzivni negi, potrebna bi bila dodatna oprema, odprte so še finančne in pravno-formalne zadeve, je opozoril direktor bolnišnice z 250 zaposlenimi. Od tega jih je okoli sto v zdravstveni negi, skupaj z okoli 20 zdravniki, med njimi so tudi takšni, ki zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ne bi mogli delati z bolniki s covidom-19.

Glede izvajanja zdajšnjega programa v Bolnišnici Topolšica, ki je specializirana za pljučne bolezni, je Šorli opozoril, da sam zelo težko reče zdravstveni zavarovalnici, da programa ne bodo izvajali, zato je treba to urediti"na višji ravni". Glede plačil za opravljanje covid-19 storitev pa da že obstajajo nekateri predlogi.

Osebno sicer meni, da to, da je covid-19 bolnišnica odmaknjena, ni dobra rešitev, ker imajo ti bolniki tudi druga stanja, za katera potrebujejo oskrbo in za kar je potreben tudi poseben kader. "Mi imamo zelo ozek nabor specialistov. Področja nevrologije, dialize, kirurgije in ostalih vej interne medicine nimamo," je opozoril Šorli, ki se mu zato osebno zdi bolj smiselno, da je covid-19 bolnišnica vezana na neko splošno bolnišnico, kjer imajo v osnovi že vse te specialiste.

Kot pravi, se o vseh odprtih vprašanjih da dogovoriti, a dogovoriti se je treba, preden bi začeli v bolnišnico nameščati bolnike s covidom-19. "Je pa res, da nam ta trenutek v Sloveniji že počasi zmanjkuje zmogljivosti za bolnike s covidom-19. Prav veliko časa res nimamo in stvari bo treba delati s povečanim tempom. Tu pa potrebujemo vodenje, saj sami nimamo niti kompetenc niti znanj za pokrivanje vseh teh področij," je še izpostavil Šorli.

Bolnišnici Topolšica, katere poslovanje je glede na njeno specialnost izrazito sezonske narave, trenutno zaradi izpada programa manjka približno za en mesec dni storitev, kar pomeni, da je za približno mesec dni v minusu. Glavnino storitev opravi v jesensko-zimskem in pomladanskem času, v vrhuncu respiratornih okužb.

Letos doslej je bilo napotitev v Bolnišnico Topolšica nekaj manj tudi zaradi nedostopnosti primarnega nivoja, ob tem pa je Šorli opozoril še, da je v prvih osmih mesecih letos diagnostika raka padla za vsaj od 30 do 40 odstotkov glede na primerljivo obdobje prej.