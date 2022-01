Testiranje v torek državo stalo slaba dva milijona evrov

V torek smo v zvezi s koronavirusom podrli tri rekorde. Najvišje doslej je bilo število testiranj in pozitivnih, največji pa bil tudi delež pozitivnih. Ob takšnih številkah sta vse bolj obremenjena tudi laboratorija, ki analizirata PCR-teste. A pritisk ni le na laboratorijih – rekordne številke testiranj se močno poznajo tudi v državni blagajni. Včerajšnje testiranje je državo stalo slaba dva milijona evrov.

En PCR-test stane državo 45 evrov, dodatnih šest evrov mora plačati še za vsak posamezni odvzem brisa, skupno torej 51 evrov. Medtem so hitri testi cenejši in državo stanejo sedem evrov na kos. V ceno so sicer všteti tudi različni drugi stroški, kot so mikrobiološka preiskava, varovalna oprema zdravstvenega delavca, vnos podatkov v register, izpis digitalnega potrdila in podobno. V torek je država tako samo za PCR-teste – pristojni so jih opravili 22.924 – plačala skoraj milijon 170 tisoč evrov. Če k temu prištejemo še slabih 93 tisoč hitrih testov, pridemo na 1.819.000 evrov na dan. Vsi podatki za letos sicer še niso dostopni, a če na hitro preračunamo stroške samo za zadnjih sedem dni, ko padajo rekordi, je skoraj 136 tisoč PCR-testov državo stalo slabih 7 milijonov, hitri testi pa dobrih 5 milijonov evrov. Skupaj je šlo iz državne blagajne za testiranja zadnji teden dobrih 12 milijonov evrov.

icon-expand Stroški testiranja FOTO: Dreamstime

Lani za teste po podatkih ministrstva porabili dobrih 150 milijonov evrov Leta 2020 so testiranja državo po podatkih Ministrstva za zdravje stala osem milijonov in pol, Zavod za zdravstveno zavarovanje medtem poroča o višjih zneskih, in sicer o slabih 18 milijonih. Zakaj taka razlika, nam niso znali odgovoriti ne eni ne drugi. Stroški so lani nato le še rasli, saj je država v enem letu samo za teste – sem so všteti testi PCR in hitri testi pa tudi tisti za samotestiranje – po podatkih ministrstva zapravila dobrih 150 milijonov. Zadnji razpoložljivi podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje do novembra pa govorijo o strošku okoli 136 milijonov evrov. In če se bo testiranje nadaljevalo s trenutnim tempom, bo strošek letos gotovo še višji.