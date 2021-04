Tragični prizori iz Indije, kjer covidni bolniki umirajo zaradi pomanjkanja kisika

Zdravstveni sistem v Indiji je pokleknil. V bolnišnicah ni več prostora, primanjkuje jim kisika za zdravljenje bolnikov, zato so zadnji dihi številnih boleči. Izčrpani zdravstveni delavci se zaradi utrujenosti sesedajo na tla. Polni so tudi krematoriji, zato opozarjajo, da številni mrtvi ne bodo deležni dostojnega pogreba.

FOTO: AP

Zdravstveni sistem v Indiji je pod velikim pritiskom, v bolnišnicah primanjkuje postelj, zdravil in kisika. Bolnišnice v prestolnici New Delhi pošiljajo opozorila zaradi pomanjkanja kisika za bolnike. Številni strokovnjaki sicer opozarjajo, da Indija še ni blizu vrhunca tokratnega vala pandemije. V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 350.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar predstavlja nov največji prirast okužb v enem dnevu v svetu. Zaradi pomanjkanja kisika v bolnišnicah še naprej narašča tudi število umrlih. V zadnjih 24 urah je zaradi covida-19 umrlo 2767 ljudi, kar je največ od začetka pandemije, kažejo podatki indijskega ministrstva za zdravje. To je že četrti dan zapored, da so v državi z 1,3 milijarde ljudi zabeležili več kot 300.000 novih okužb in več kot 2000 smrtnih žrtev.

Bolnišnicam primanjkuje kisika, zdravil in prostora. FOTO: AP

V New Delhiju, kjer živi 20 milijonov ljudi, so se spričo poslabšanja epidemioloških razmer danes odločili, da še za teden dni podaljšajo zaprtje javnega življenja, ki so ga uvedli v ponedeljek, je sporočil glavni minister indijske prestolnice Arvind Kejrival. Ob New Delhiju je zaradi koronavirusa močno prizadeta tudi finančna metropola Mumbaj, o rekordnem porastu okužb pa poročajo tudi iz Bengalora, ki velja za središče visoke tehnologije. V Indiji so doslej zabeležili 16,9 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, kar jo uvršča med najhuje prizadete države, takoj za ZDA. Zaradi covida-19 je v Indiji doslej umrlo 192.311 ljudi. Na Slovaškem in v Italiji v ponedeljek sproščajo ukrepe Na Slovaškem in v Italiji bodo v ponedeljek znova sprostili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, česar se bodo razveselili predvsem v gostinstvu in kulturni dejavnosti. Sproščanje ukrepov sicer spremljajo stroga higienska pravila. Mnogi Italijani so se ta konec tedna zgrnili v mestna središča po nakupih, kar oblasti navdaja z zaskrbljenostjo. Slovaške zdravstvene oblasti so se spričo hitrega upadanja števila novih okužb z novim koronavirusom odločile za nadaljnje sproščanje ukrepov. Po tem, ko se je že v ponedeljek po štirih mesecih znova odprla večina trgovin na drobno, ta ponedeljek sledi previdno sproščanje ukrepov za fitnese in delno tudi v gostinstvu, so sporočili v petek. Gostinci bodo smeli odpreti le terase in vrtove, ne pa tudi notranjih prostorov lokalov. Ob tem bo treba upoštevati stroge higienske ukrepe in fizično razdaljo. Ker morajo lokali izpolniti zelo stroge pogoje, se mnogim odprtje še dolgo ne bo splačalo. V fitnesih bo smelo biti hkrati največ šest oseb, zagotoviti pa bo treba najmanj 15 kvadratnih metrov površine na osebo. Omejitev glede površine velja tudi za trgovine in bogoslužja. Obiskovalci morajo ob vstopu v zaprte prostore in cerkve predložiti tudi negativni test na novi koronavirus. Slovaška je bila v preteklih tednih med državami, ki so glede na število prebivalstva zabeležile največ primerov smrti zaradi covida-19. Od začetka pandemije je v 5,5-milijonski članici EU zaradi covida-19 umrlo 11.405 ljudi.

Na rumenih območjih bodo lahko gostinci od ponedeljka stregli na terasah v času kosila in večerje, notranji prostori ostajajo zaprti. Dovoljeno bo tudi odprtje gledališč, kinodvoran in koncertnih prizorišč, omejeno pa bo število obiskovalcev. FOTO: Shutterstock

Tudi v Italiji se v ponedeljek sproščajo ukrepi za zajezitev novega koronavirusa v gostinstvu, športu in kulturi. Vlada v Rimu je namreč v sredo predstavila načrt sproščanja ukrepov, ki po več tednih uvaja bela in rumena območja – to so območja, kjer beležijo manj okužb. Na rumenih območjih bodo lahko gostinci od ponedeljka stregli na terasah v času kosila in večerje, notranji prostori ostajajo zaprti. Dovoljeno bo tudi odprtje gledališč, kinodvoran in koncertnih prizorišč, omejeno pa bo število obiskovalcev. V veljavi pa do 31. julija ostaja omejitev gibanja ponoči med 22. in 5. uro, kar je sprožilo proteste zaposlenih v gostinstvu in turizmu. Kritike letijo tudi na odločitev, da kljub padanju števila okužb in napredku pri cepljenju nakupovalna središča ob koncu tedna ostajajo zaprta. Oblasti so sicer ta konec tedna z zaskrbljenostjo spremljale naval ljudi na nakupovalne ulice večjih italijanskih mest, med njimi v Milanu, Torinu in Rimu. V priljubljeni milanski četrti Navigli, znani po številnih lokalih, so se ob lepem vremenu zbrali predvsem mladi.. Na Cipru pa so se odločili za dvotedensko delno zaprtje javnega življenja, saj se bolnišnice soočajo z velikim porastom okuženih. Omejitve bodo veljale čez pravoslavne velikonočne praznike. Minister za zdravje Konstantinos Joanuje v petek novinarjem pojasnil, da sta tej odločitvi botrovala visoko število novih okužb in velik pritisk na zdravstveni sistem. V okviru strožjih ukrepov, ki bodo v veljavi od ponedeljka do 9. maja, ljudi spodbujajo, naj delajo od doma, obenem pa morajo zaprositi za dovoljenje za zgolj eno potovanje, ki ni povezano z delom. Vse trgovine z nenujnim blagom bodo zaprte, med 21. in 5. uro pa bo v veljavi policijska ura. Za veliko noč v začetku maja naj bi sicer ukrepe malce omilili. Po 9. maju bodo vsi, ki se bodo želeli družiti, denimo v restavraciji, morali predložiti bodisi negativni test na covid-19, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur, ali dokaz, da so prejeli prvi odmerek cepiva oziroma so v zadnjih treh mesecih preboleli covid-19. Ciper se sooča s tretjim valom pandemije covida-19, ki ga spodbuja predvsem bolj nalezljiva britanska različica virusa. V torek so zabeležili rekordnih 941 okužb v enem dnevu.