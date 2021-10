Trampuž: Če se želimo vrniti v normalo, se moramo cepiti

Prepričan je, da bi lahko na tem področju politika naredila več. "Predvsem pri tem, da bi ljudi prepričala in dobila zaupanje," pravi in ob tem poudarja, da je 70-odstotna precepljenost prenizka, morda pa tudi 80-odstotna.

Skorajda ni dneva, ko ne bi bilo nekaj novega. Se vrh države in stroka uspešno spopadata z epidemijo? Kaj vse te spremembe glede cepljenja pomenijo, smo povprašali priznanega infektologa Andreja Trampuža , ki je tudi vodja raziskovalnega oddelka berlinske univerzitetne klinike Charité. Kot pravi, se morda res zdi, da se stvari neprestano spreminjajo, a da cilj vseskozi ostaja enak: "Precepiti moramo 80 odstotkov ljudi. Prej kot bomo to doseli, prej se bomo lahko vrnili v normalo."

Izpostavlja, da je treba zdaj predvsem precepiti tudi mlajše: "Da bi zmanjšali smrtnost, smo najprej cepili starejše, zdaj pa moramo cepiti še mlajše, da se virus ne bo širil naprej." Vsem svetuje tudi, da naj se čim prej cepijo s tretjim odmerkom cepiva.

"Slej kot prej se bo vsak, ki se ne bo cepil, okužil in mnogi med njimi bodo tudi umrli ali pa imeli težek potek bolezni. Okužijo se lahko sicer tudi cepljeni, vendar pa ti ne bodo imeli težjega poteka bolezni," razlaga in dodaja, da čeprav imunost popušča že po dveh mesecih, pa zaščita traja veliko dlje.

Prepričan je, da se cepljeni nimajo česa bati. "Stranski učinki so izjemno redki, vsako cepivo pa je boljše od tega, da se ne bi cepili. Virus je namreč tako nevaren, da je možnost za zaplete po okužbi veliko večja, kot po cepljenju," je prepričan. Ob tem sicer dodaja, da imamo trenutno dovolj cepiv, da se lahko odločimo za cepljenje s tistimi, ki so varnejša, kot je Pfizerjevo cepivo. "Cepili smo že tako veliko število ljudi in zato vemo, kateri so izredno redki stranski pojavi," izpostavlja.

Pravi, da ne razume ljudi, ki na ulicah protestirajo proti cepivu: "Če se želimo vrniti v normalo, se moramo cepiti." Ob tem dodaja, da je velika večina teh, ki na ulicah protestirajo proti cepivom proti covidu-19, že cepljeni proti ostalim boleznim: "Ne razumem, zakaj se je naredila zarota prav proti cepivom proti covidu."