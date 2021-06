Trampuž: 'Različica delta se širi tam, kjer pandemije nimajo pod nadzorom'

Epidemiološka slika je v Sloveniji še naprej spodbudna. Zaskrbljujoča pa je indijska oziroma delta različica virusa. Pri nas so odkrili 18 primerov, ki niso povezani s potovanji, kar vzbuja skrb. Zaradi hitrega širjenja te različice so na Portugalskem preklicali sproščanje ukrepov, v avstralskem Sydneyju spet zapirajo javno življenje, v Izraelu, državi z najvišjo precepljenostjo, so maske v zaprtih prostorih znova obvezne. Nemška kanclerka Angela Merkel pa je danes opozorila, da prav zaradi različice delta ne moremo govoriti o koncu epidemije. Kakšne so pasti te zloglasne različice?

O različici delta je v oddaji 24 UR ZVEČER spregovoril vodja infektologije v največji berlinski bolnišnici, dr. Andrej Trampuž. Po svetu in Evropi se torej širi indijska oziroma delta varianta virusa, tudi v Sloveniji že imamo posamezne primere, prav tako v Nemčiji. Kako veliko nevarnost predstavlja? "Različica delta bo postala glavna, dominantna različica virusa v naslednjih tednih, in sicer zato, ker se izredno hitro širi. Pri prvi različici je en bolnik okužil tri ljudi, pri tej različici pa en okuženi okuži od šest do osem ljudi. Dobra stran je, da smo že cepili starejše ljudi in tudi kronične bolnike, tako da se bodo pretežno okuževale mlajše osebe, pri katerih potek bolezni ni tako težak," je pojasnil Trampuž. Toda ali je klinična slika pri tej različici hujša ali podobna kot pri angleški? Klinična slika je podobna, je odgovoril in pojasnil, da gre v tem primeru bolj za nekaj prehladu podobnega. "Ampak kljub temu poznamo tudi pri tej različici težje primere. In ravno zaradi tega moramo narediti vse, da preprečimo širjenje tega virusa. Če pogledamo, kje se širi, vidimo, da tam, kjer pandemije nimajo pod nadzorom. Naša glavna naloga v naslednjih poletnih mesecih je, da preprečimo širjenje okužb." icon-expand Pri različici delta okuženi posameznik okuži od šest do osem drugih ljudi. FOTO: Dreamstime Kaj pa znaki? Za angleško različico je najbolj značilna izguba okusa in voha. Je tudi pri tej različici tako? "Pri delta varianti je to redkeje, ampak se tudi pojavlja, toda samo test lahko pokaže, ali gre za koronavirusno okužbo, ali kakšna druga prehladna obolenja. Je pa za pričakovati, da bo jeseni ponovno več teh okužb in zaradi tega je to prava tekma s časom. Ljudje se morajo cepiti, da ta virus držimo v šahu. Precepiti moral zadosti ljudi, preden se bo ta različica hitro razširila. Naš cilj je 80 odstotkov, ali še bolje 100 odstotkov prebivalcev precepiti pred jesenjo." V Nemčiji je s prvim odmerkom cepljena že več kot polovica prebivalcev, pri nas 39 odstotkov, z dvema pa v obeh državah približno 30 odstotkov. Trampuž je ob tej dejal, da en odmerek cepiva ni zadosti, saj ta nudi samo 30-odstotno zaščito. "Nujno je popolno cepljenje, se pravi dva odmerka. Delta varianta zagotovo ni zadnja različica in zaradi tega moramo spodbujati, da se čim več ljudi cepi. V nemčiji na dan cepimo približno milijon ljudi." Zaključil je, da je potrebno tudi mlajše, se pravi starejše od 12 let cepiti,"sicer bomo imeli težavo jeseni, ko se bodo šole začele". icon-expand