Trampuž: Odločitev o začasni ustavitvi cepljenja z AstraZeneco je pravilna

Kaj to pomeni za tiste, ki so bili cepljeni s prvim odmerkom? Kot pojasnjuje Logarjeva, je prednost v tem, da je naslednji odmerek zanje predviden šele čez 12 tednov, zato se ne mudi in ni treba skrbeti, da bi bil kdo prikrajšan za drugi odmerek.

In s katerim cepivom bodo zdaj cepili šolnike?

Trenutno se cepljenje nadaljuje s cepivom Pfizerja in Moderne: "Trenutno podatkov, s katerim cepivom bodo naprej cepljeni šolniki, še ni, saj čakamo na odločitve, ki jih bo prinesel ta teden. Upamo, da bo EMA podala pozitivno mnenje in bo cepljenje steklo naprej. Odločitev bi naj bila znana že v četrtek."

Prof. dr. Andrej Trampuž pa meni, da je odločitev o zaustavitvi cepljenja pravilna, predvsem zato, da se ohrani zaupanje ljudi: "Ta resni stranski učinek se je sicer pojavil pri manjšini, a vendarle so na voljo še druga cepiva, tako da je najboljše, da natančno pogledamo, pri kateri skupini je to cepivo morda nevarnejše, in njih cepimo z drugimi cepivi."