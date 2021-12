Trampuž: Če ukrepov ne bomo sprejeli zdaj, bo januarja prišlo do velike krize

Opozoril je, da se bodo lahko ti ukrepi še bolj zaostrili, saj se omikron po sosednjih državah izredno hitro širi, in to predvsem pri necepljenih. K necepljenim pa prištevajo tudi te, ki niso dobili osvežitvenega cepiva v zadnjih treh mesecih. Dejal je, da so prav zato pospešili cepljenje, vsak dan cepijo milijon ljudi, da bi na ta način izboljšali imunost in zaustavili širjenje omikrona. Pravi, da se zaradi nizke precepljenosti življenja trenutno lahko zaščitijo samo z omejevanjem stikov. "Z različico omikron se je zdaj vse skupaj zavleklo do aprila, morda celo še več," opozarja.

Rešitev vidi v tem, da vse države skupaj zaostrijo ukrepe in pospešijo cepljenje. Prepričan je, da je cepljenje edini izhod, in to že po treh mesecih po drugem cepljenju: "Zato, da smo manj kužni, predvsem pa zato, da zaščitimo sebe," je poudaril. "Zagotovo bo te pandemije konec. Kdaj je bo konec, pa je odvisno od tega, kdaj bomo dosegli precepljenost. Zato je to še en apel več za vse, ki želijo konec pandemije, da se cepijo in da se do takrat, dokler ne dosežemo te imunosti, držijo doma in se izogibajo stikom," je poudaril.

Zapiranje Avstrije in Italije polni slovenska smučišča

V teh dneh so po novih omejitvah poleg Nemčije spet začele posegati tudi številne druge evropske države. Ukrepi za vstop na Hrvaško ostajajo podobni, kot veljajo za v Slovenijo, so se pa v zadnjih dneh močno zaostrili ukrepi za vstop v Avstrijo in Italijo, ki sta priljubljeni destinaciji za slovenske smučarje, zato mnogi že odpovedujejo rezervacije tam.