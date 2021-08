Tranzitni potniki brez karantene in pogoja PCT še vsaj do 5. septembra

Tranzit bo brez omejitev potekal še vsaj do 5. septembra.

Sredi meseca je vlada sicer opozorila, da po 23. avgustu tranzit brez predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT ne bo več mogoč, a so sedaj znova podaljšali veljavnost določbe, ki tranzitne potnike uvršča med izjeme.

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v desetdnevno karanteno na domu tako še naprej velja pogoj PCT. Izjema ostajajo tranzitni potniki, mednarodni prevozniki, otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in čezmejni delovni migranti.

Od sobote pa bodo med izjemami tudi osebe, ki prevažajo otroka, mlajšega od 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, in se čez mejo vrnejo v dveh urah po prehodu meje.