Nov rekord na Hrvaškem: 306 novih primerov, britanski in slovenski turisti odhajajo

Hrvaško smo mi, pa tudi Britanci in Avstrijci, dali na rdeči seznam zaradi porasta okužb in zaskrbljujočih številk. Včeraj so zabeležili 265 novih primerov, kar je bil že tretji dan zapored, ko so podrli (neslavni) rekord . Danes ob 14. uri pa je Nacionalni štab civilne zaščite sporočil, da so potrdili 306 novih primerov, kar je novi rekord, ki kaže na zaskrbljujoč trend. Testirali so 2574 oseb, hospitaliziranih pa je 143 pacientov, respirator jih potrebuje 12. Umrla je ena oseba.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capakje napovedal, da se bodo z lokalnimi štabi civilne zaščite v ponedeljek pogovarjali o možnosti uvedbe novih ukrepov na ravni županij. V mestu Zagreb so na primer v zadnjih 24 urah zabeležili 58 novih okužb pri 660 opravljenih testih, kar 22 pa se jih je okužilo v nočnih klubih med letnim dopustom. V Splitsko-dalmatinski županiji so medtem potrdili kar 83 novih primerov, med njimi pa gre za devet tujih državljanov.

Sedem novih primerov je v Istrski županiji, šest v Brodsko-posavski, pet v Vukovarsko-sremski, štirje v Primorsko-goranski in Osiješko-baranjski, trije v Karlovški in en v Virovitiško-podravski in Sisaško-moslavški županiji. 14 primerov so zabeležili v Šibensko-kninski, 15 v Varaždinski, 19 v Zadarski in Zagrebški županiji, 13 pa v Požeško-slavonski in Dubrovniško-neretvanski županiji.

"Epidemiološka situacija je načeta in ne moremo je več smatrati za zadovoljujočo. Še enkrat pozivamo ljudi, da se res držijo priporočil HZJZ. Ljudje, ki se vračajo z dopusta ali kakšnega rizičnega območja, morajo biti odgovorni in se ne smejo približevati starim in bolnim osebam v prvih sedmih dneh po vrnitvi domov. V primeru simptomov se morajo javiti svojemu zdravniku. Strogo upoštevanje epidemioloških ukrepov je v tem primeru nujno, če želimo imeti zdravo skupnost,"je opozoril načelnik štaba civilne zaščite v Varaždinu Robert Vugrin.